Mujeres buscan asesoría principalmente para tramitar pensión alimentaria para sus hijos: IMM

El Instituto Municipal para las Mujeres (IMM) en Durango capital reporta la atención de hasta 40 usuarias por semana, de las cuales, en el tema de atención jurídica, buscan asesoría principalmente para solicitar la pensión alimentaria de sus hijos o tramitar el divorcio.

La directora de la dependencia, Alejandra Hernández Acosta, reconoció que existe mucho desconocimiento sobre cómo iniciar este trámite de pensión para los menores de edad , por lo que se les brinda acompañamiento durante el proceso.

Indicó que, además de la atención jurídica, se les brinda atención psicológica, donde se detecta que hasta en un 50 por ciento de quienes acuden presentan ansiedad y depresión.

Al instituto llegan casos de mujeres que viven diferentes situaciones de violencia. Entre las principales se encuentra la violencia económica , lo que impide que puedan salir de los círculos de violencia.

REGISTRO DE DEUDORES

Ante el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), en 2024 se reportaron un total de 99 deudores alimentarios en Durango, mientras que en 2025 fueron 45 y, en lo que va de este 2026, suman 39.

Aunque el total de deudores alimentarios ante el RNOA es de más de 180 registros, las barras de abogados reconocen que la cifra debe ser mucho mayor, pero los deudores hacen de todo para evadir esa responsabilidad, dejan de trabajar o incluso se van a vivir a otros estados o países.

No solo en Durango se reconoce que existe incumplimiento de esta responsabilidad con los hijos. Precisamente por ello fue creado el RNOA, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la concentración de información de deudores para brindar protección y restitución de sus derechos.

La información recopilada para este registro en la entidad, se alimenta de la información registrada en los juzgados familiares de los 13 distritos judiciales del estado.