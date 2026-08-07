Mujeres con discapacidad visual podrán capacitarse en mesoterapia para generar ingresos

Uno de los factores por los que las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas no se retiran de sus hogares es porque también dependen económicamente de esa persona, por lo que es necesario que reciban apoyo integral y además puedan generar sus propios ingresos.

El Instituto Municipal de las Mujeres anunció que en la nueva generación del programa Imparables se incluirán nuevas capacitaciones para mujeres, con las que podrán aprender un oficio o actividad que les permita generar ingresos, como el curso de mesoterapia dirigido a mujeres con discapacidad visual.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Alejandra Acosta Hernández, comentó que esta opción está dirigida a mujeres con discapacidad visual que no necesariamente viven una situación de violencia, pero que desean generar un ingreso económico.

La directora recordó que el programa está dirigido a todas las mujeres interesadas, no solo a quienes viven violencia, y tiene como objetivo promover el empoderamiento y brindar información para prevenir situaciones de violencia.

Apuntó que se encuentra abierta la convocatoria para integrar una sexta generación del programa, que contará con nuevas capacitaciones.

Durante el curso, las mujeres también reciben información sobre los diferentes tipos de violencia y los servicios que brinda el Instituto, como apoyo jurídico y psicológico.

Entre los talleres que ya se han brindado se encuentran los de mecánica, carpintería, repostería, elaboración de blancos, aplicación de uñas, aplicación de pestañas, además de arte y diseño con globos.

La funcionaria recordó que también se encuentra en promoción la nueva aplicación digital para brindar asesoría y ayuda en caso de situaciones de riesgo y violencia.

Se trata de la aplicación Fuerza Violeta, que puede descargarse en el celular y mediante la cual las usuarias pueden recibir de manera práctica orientación psicológica y jurídica.

La aplicación cuenta con un botón de alerta que dirige al 911 y a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, para que los elementos acudan de inmediato al domicilio donde se requiera su presencia.