Mujeres protagonizan pelea en pleno partido de Tomateros de Culiacán | VIDEO

El enfrentamiento entre dos aficionadas quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios señalaron que una de las involucradas podría ser una conocida influencer de Sinaloa.

Lo que debía ser una jornada de entretenimiento deportivo terminó convirtiéndose en un episodio de violencia en el estadio de los Tomateros de Culiacán, en Sinaloa, luego de que dos mujeres protagonizaran una pelea en las gradas durante un encuentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

¿Qué ocurrió durante la pelea en el estadio de Tomateros?

De acuerdo con las imágenes difundidas, el altercado ocurrió en una zona de las tribunas, donde ambas mujeres comenzaron a enfrentarse físicamente ante la mirada de otros asistentes.

En uno de los momentos más llamativos de la grabación, una de las participantes aparece sujetando con fuerza el cabello de su contrincante, impidiendo que pudiera incorporarse. La confrontación continuó hasta que elementos de seguridad del estadio acudieron para intervenir y separar a las involucradas.

Diversos asistentes grabaron lo sucedido con sus teléfonos celulares, permitiendo que las imágenes se difundieran rápidamente en internet.

¿Quiénes son las mujeres que protagonizaron la pelea?

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre la identidad de las participantes. Entre los nombres mencionados apareció el de Lakette Barraza, una creadora de contenido conocida en plataformas digitales.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que la influencer haya participado en el altercado, por lo que los señalamientos permanecen únicamente como versiones difundidas por internautas.

Tampoco se ha informado si las involucradas recibieron alguna sanción, fueron retiradas definitivamente del estadio o enfrentaron consecuencias legales por lo sucedido.

El episodio volvió a colocar bajo discusión la seguridad en los espectáculos deportivos, particularmente ante situaciones que pueden poner en riesgo a otros asistentes. Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales y generando comentarios entre los seguidores del conjunto sinaloense.