Mujeres resultan con lesiones cervicales tras choque en bulevar Francisco Villa; responsable huyó

Dos mujeres que salían de su jornada laboral resultaron lesionadas luego de ser impactadas por alcance por un vehículo que se dio a la fuga sobre el bulevar Francisco Villa, en la capital duranguense.

El ingreso de las afectadas al Hospital del ISSSTE fue reportado alrededor de las 02:00 horas de este sábado. Ambas acudieron al nosocomio acompañadas de familiares para recibir atención médica derivada de las lesiones que presentaban tras el percance vial.

Una de las lesionadas fue identificada como Perla Janeth, de 36 años de edad y con domicilio en la colonia IV Centenario. Los médicos le diagnosticaron policontusiones y esguince cervical grado dos.

La segunda afectada es Vasti Adilene, de 35 años y vecina del barrio de Tierra Blanca, quien presentó un probable cuadro de fractura de costilla del lado izquierdo, además de un esguince cervical grado dos.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió entre las 21:00 y las 21:30 horas del viernes, cuando ambas mujeres salían de su área de trabajo a bordo de un vehículo de la marca Toyota, línea Raize modelo 2024, de color rojo con techo negro.

Al circular por el bulevar Francisco Villa, a la altura de la estación de Bomberos, fueron impactadas por la parte trasera por un automóvil de color negro, del que no lograron obtener mayores características, ya que el conductor emprendió la huida inmediatamente después del choque.

Tras el incidente, las afectadas solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Al sitio arribaron paramédicos, quienes determinaron que en ese momento no era necesario su traslado en ambulancia, por lo que posteriormente las mujeres acudieron por sus propios medios al Hospital del ISSSTE.

Asimismo, se informó que el vehículo siniestrado quedó bajo resguardo de las propias afectadas, luego de las gestiones realizadas con la aseguradora, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para tratar de identificar al conductor responsable que abandonó el lugar del accidente.