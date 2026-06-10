Multarán con hasta 2 mil UMAS a negocios que transmitan el Mundial sin licencia

Disfrutar la Copa del Mundo 2026 no será posible para todos los mexicanos, ya que la FIFA es la única que puede manejar los derechos de transmisión y estos no pueden utilizarse para fines comerciales mediante plataformas de uso doméstico. Las únicas opciones autorizadas son ViX, Izzi Comercial y Sky Comercial.

“FIFA es el dueño de los derechos de la Copa del Mundo. Ellos detectan algún caso o buscan un restaurante donde estén transmitiendo sin permiso y utilizando servicios de uso doméstico o plataformas que no cuenten con la licencia correspondiente. Puede haber multas de mil a dos mil UMAS”, expresó el regidor Alejandro Gurrola Alcaraz.

El regidor reconoció que también es costoso asistir a alguno de los partidos, pese a que México es anfitrión de la Copa del Mundo por tercera ocasión.

“Desafortunadamente, sí, muchos no vamos a poder asistir a esos partidos. Sí, es cierto, la Copa del Mundo es la fiesta, como su nombre lo dice, del mundo; valga la redundancia, se ha vuelto demasiado cara. Se está viendo más como un negocio. Todos sabemos que el fútbol es el deporte más practicado del mundo y se ha vuelto muy inaccesible. Hoy en día hay boletos que superan los 50 mil y hasta los 90 mil pesos para la inauguración”.

Sobre los establecimientos, restaurantes y hoteles que deseen transmitir algunos partidos de manera comercial deberán contratar los servicios de las empresas autorizadas, ya que habrá una estricta vigilancia en materia de derechos de transmisión, lo que también implicará un gasto para los propietarios.

El regidor adelantó que, al parecer, el Municipio de Durango adquirió los derechos o la licencia correspondiente. Señaló que es necesario estar atentos a las páginas oficiales del municipio para conocer las dinámicas que se establecerán para que la ciudadanía pueda ver algunos partidos.

Dijo que se desconoce el costo de adquirir dicha licencia, pero reiteró que es indispensable contar con los derechos para poder transmitir los encuentros, sobre todo en el sector restaurantero, donde las multas pueden ser elevadas si no se cuenta con el permiso correspondiente.

Sobre si habrá un incremento de precios en los establecimientos que adquieran la licencia, apuntó que dependerá de cada negocio y de la estrategia comercial que decida implementar.