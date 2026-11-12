Multas ambientales en Durango, financiarán el rescate del río Nazas

Los recursos que se recauden por las multas aplicadas a quienes dañan el medio ambiente en la región podrían irse directo al rescate de los ríos Nazas y Aguanaval, acordaron dependencias federales.

Representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sostuvieron una reunión de trabajo para definir esta ruta financiera.

Durante la mesa de trabajo, tanto la Semarnat como la Profepa mostraron especial interés en el proyecto denominado “Zona Federal y Tránsito de Avenidas en el Río Nazas”, que actualmente coordina la Conagua.

Las dependencias federales coincidieron en que este esquema representa una vía viable para aterrizar el dinero proveniente de sanciones aplicadas a infractores y destinarlo directamente a resarcir los daños ecológicos en la zona.

Con esta coordinación interinstitucional se busca intervenir y recuperar dos puntos clave para los ecosistemas de La Laguna, empezando por el río Nazas en el tramo que atraviesa la zona conurbada de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, abarcando territorio de Coahuila y Durango.

Con estos acuerdos, las tres instancias federales buscan que las sanciones económicas por faltas ambientales se traduzcan de manera directa en obras de recuperación para los dos principales afluentes de la región.