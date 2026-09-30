Multas por exceso de velocidad en Durango comenzarán a aplicar en octubre

En el municipio de Durango se anunció que, a partir de octubre de 2026, se comenzarán a aplicar multas a quienes no respeten los límites de velocidad marcados para cada zona de la ciudad, por lo que se realizaron mejoras en las vialidades y se actualizaron las señalizaciones.

El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es evitar accidentes por exceso de velocidad y respetar, por ejemplo, la Zona 30 en el Centro Histórico, donde se debe circular a 30 kilómetros por hora en las diferentes calles.

El regidor Diego Armando Flores Arreola comentó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Vialidad, ha implementado diferentes medidas para que sea más fácil para la ciudadanía identificar los límites de velocidad y respetarlos.

Expresó: “Somos responsables todos, hay que recalcarlo, en donde efectivamente estamos todos involucrados, autoridad y ciudadanía, en el sentido de que se pueda ocurrir algún accidente vial”.

Comentó que se han realizado campañas de concientización sobre el respeto a los límites de velocidad, aunque lamentablemente se siguen registrando accidentes en la ciudad.

Accidentes viales

Sobre los recientes accidentes que involucran a motociclistas y conductores de vehículos en la ciudad, algunos con pérdidas de vidas o personas heridas y donde hasta conductores se dan a la fuga, el regidor Alejandro Gurrola Alcaraz comentó que en todos los aspectos se tiene que respetar la ley.

“Es importantísimo que cuidemos el tema de la ley, porque no podemos estar jugando con la vida”, mencionó.

Dijo que, como gobierno municipal, van a cuidar todo lo relacionado con la vialidad y aplicar la ley con mano dura para castigar este tipo de conductas.

“Lo vuelvo a decir, la gente piensa que es un tema recaudatorio, no es un tema recaudatorio, es un tema de prevenir la vida, porque te puede pasar a ti y me puede pasar a mí el día de mañana, y es muy complicado eso”.

Aseguró que las multas que se comenzarán a aplicar por no respetar los límites de velocidad no tienen como objetivo recaudar recursos, sino generar conciencia entre la población para evitar que se conduzca a exceso de velocidad.