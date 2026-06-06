Mundial 2026: a cinco días de la inauguración, así se ve el Estadio Ciudad de México

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y el Estadio Ciudad de México se encuentra prácticamente listo para recibir el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio.

A cinco días del arranque de la justa mundialista, el inmueble muestra una imagen renovada y cada vez más cercana a la que verán millones de aficionados alrededor del planeta.

Durante las últimas semanas se han intensificado los trabajos de adecuación y detalles finales en uno de los estadios más emblemáticos del futbol mundial .

Una transformación visible dentro y fuera del estadio

Las imágenes más recientes muestran importantes avances en distintos sectores del inmueble. Las gradas renovadas, nuevas áreas de hospitalidad, señalización oficial de FIFA y diversos elementos tecnológicos ya forman parte de la nueva imagen del estadio.

La fachada exterior también ha llamado la atención de los aficionados debido a la presencia de la imagen oficial del Mundial 2026, así como de elementos visuales relacionados con la FIFA y los países anfitriones. En distintos puntos del inmueble ya pueden observarse los preparativos que acompañarán la ceremonia inaugural y el primer partido del torneo.

FOTO: El Universal

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FOTO: EFE

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La fiesta mundialista está por comenzar

El partido inaugural tendrá como protagonista a la Selección Mexicana, que será la encargada de abrir el torneo ante Sudáfrica en un encuentro que marcará el inicio de la mayor Copa del Mundo de la historia, ahora con 48 selecciones participantes.

La expectativa también crece por el espectáculo previo al encuentro. Diversos artistas internacionales participarán en la ceremonia de apertura, convirtiendo al Estadio Ciudad de México en el centro de atención del deporte mundial durante esa jornada.

Todo listo para hacer historia

A cinco días del silbatazo inicial, el inmueble luce prácticamente terminado y preparado para recibir a miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo. La combinación entre tradición, modernización y tecnología busca ofrecer una experiencia a la altura de un evento de talla global.

Con los últimos detalles en marcha y las pruebas operativas acercándose a su fin, el Estadio Ciudad de México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol internacional y convertirse nuevamente en el escenario donde comenzará una Copa del Mundo.