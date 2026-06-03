Mundial 2026: ¿a qué hora será la inauguración en México? Aquí te contamos qué pasará

La espera está por terminar. El próximo 11 de junio, México volverá a hacer historia al convertirse en el país encargado de abrir la Copa Mundial de la FIFA 2026 , un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo en el renovado Estadio Banorte, inmueble que se convertirá en el primero en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo distintas, luego de haber sido sede de los Mundiales de 1970 y 1986.

¿A qué hora será la inauguración?

De acuerdo con la información difundida por autoridades y organizadores, las puertas del estadio abrirán desde las 9:00 de la mañana para permitir el ingreso ordenado de los aficionados.

Posteriormente, la ceremonia inaugural comenzará alrededor de las 11:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora antes del partido entre México y Sudáfrica. Poco después los jugadores comenzarán actividades de calentamiento, alrededor de medio día.

El encuentro inaugural está programado para las 13:00 horas, por lo que los asistentes tendrán tiempo suficiente para disfrutar del espectáculo previo y de las actividades organizadas alrededor del inmueble.

Un espectáculo con identidad mexicana

La FIFA y los organizadores han preparado una ceremonia enfocada en la cultura, la música y la pasión futbolera que caracteriza a México . Diversos reportes señalan que el espectáculo incluirá presentaciones musicales de Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y muchos más, junto con elementos representativos de la historia del país y una producción diseñada para mostrar al mundo la riqueza cultural mexicana.

México abrirá el Mundial ante Sudáfrica

El partido inaugural enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica, un duelo que inevitablemente traerá recuerdos de la Copa del Mundo de 2010, cuando ambos países también se enfrentaron en el encuentro de apertura celebrado en territorio sudafricano.

Para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, el compromiso representa una oportunidad ideal para comenzar con el pie derecho su participación en un Mundial que se disputa en casa y en el que las expectativas de la afición son muy altas.

Una fecha que quedará en la historia

Más allá del resultado deportivo, el 11 de junio de 2026 quedará grabado en la historia del futbol mexicano. El Estadio Azteca volverá a colocarse en el centro de atención del planeta, recibiendo a miles de aficionados y millones de espectadores que seguirán el inicio de una Copa del Mundo sin precedentes.

Con una ceremonia llena de simbolismo, música y tradición, México tendrá el privilegio de abrir el torneo más importante del futbol mundial y mostrar una vez más por qué es considerado uno de los países con mayor pasión por este deporte.