Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver Canadá vs Marruecos? Octavos de Final

Canadá y Marruecos protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten este sábado en Houston, con un boleto a los cuartos de final en juego.

Los canadienses llegan impulsados por la ilusión de seguir haciendo historia como anfitriones del torneo, mientras que los africanos buscan confirmar el gran momento que atraviesan desde su histórica actuación en Qatar 2022 .

Un triunfo que fortaleció al 'anfitrión'

La escuadra dirigida por Jesse Marsch alcanzó esta instancia tras eliminar por la mínima diferencia a Sudáfrica gracias a un gol agónico de Stephen Eustáquio, resultado que significó otro hito para el futbol canadiense.

Con figuras como Jonathan David, Alphonso Davies y el propio Eustáquio, Canadá intentará aprovechar la cercanía de su país para llevar más fanáticos, y es que este es el caso donde el anfitrión ya no es anfitrión dado a que el juego se llevará a cabo en suelo tejano.

Marruecos llega con jerarquía

Del otro lado estará una selección de Marruecos que continúa consolidándose como una potencia del futbol africano, no solo por su actuación en el Mundial pasado, sino también por su desempeño en la Copa Africana.

Los Leones del Atlas vienen de dejar en el camino a Países Bajos en una dramática serie de penales, luego de dominar gran parte del encuentro. Jugadores como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Ismael Saibari y Yassine Bounou encabezan un plantel con experiencia, velocidad y solidez defensiva.

Un duelo de alto voltaje

En el historial reciente, Marruecos también parte con ventaja tras haber derrotado a Canadá en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el conjunto canadiense ha demostrado que puede competir ante cualquier rival en esta Copa del Mundo, por lo que se espera un duelo intenso en el que el ganador se instalará entre los ocho mejores del torneo.

¿A qué hora y por dónde ver el Canadá vs Marruecos?