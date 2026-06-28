Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Alemania vs Paraguay? 16vos de final

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa con uno de los enfrentamientos más atractivos de los dieciseisavos de final, donde Alemania y Paraguay medirán fuerzas por un boleto a la siguiente ronda.

Alemania quiere confirmar su candidatura

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llegó a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo E. Su paso por la fase de grupos dejó claro el enorme potencial ofensivo del conjunto germano, destacando goleadas importantes y una plantilla llena de talento joven y experiencia.

Sin embargo, también mostró algunos momentos de vulnerabilidad, especialmente en su derrota frente a Ecuador en la última jornada , resultado que evidenció ciertos problemas defensivos cuando el rival consigue romper la presión alta alemana. Aun así, ese tropiezo no cambió el panorama general y Alemania continúa siendo considerada una de las principales candidatas al título.

Jugadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz y Leroy Sané serán piezas fundamentales para intentar abrir una defensa paraguaya que ha destacado precisamente por su disciplina táctica.

Paraguay quiere sorprender nuevamente

La Albirroja llega con la etiqueta de víctima, pero también con la confianza de haber sabido competir durante toda la fase de grupos. El conjunto de Gustavo Alfaro consiguió su clasificación gracias a una combinación de orden defensivo, intensidad física y aprovechamiento de las oportunidades.

Paraguay logró una victoria importante sobre Turquía y rescató un empate frente a Australia, resultados suficientes para avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo. Su principal objetivo será mantener el partido cerrado durante la mayor cantidad de minutos posible para trasladar la presión al favorito.

Las claves del partido

Para Alemania, la circulación rápida del balón y la movilidad de sus atacantes serán fundamentales para romper el bloque defensivo paraguayo. Si consigue marcar temprano, el encuentro podría abrirse considerablemente.

Del otro lado, Paraguay necesita mantener el orden, reducir los espacios entre líneas y aprovechar cualquier balón detenido o transición ofensiva . Cuanto más tiempo permanezca el marcador empatado, mayores serán sus posibilidades de generar nerviosismo en el conjunto alemán.

La experiencia de ambos entrenadores también jugará un papel importante en un compromiso donde los detalles pueden marcar la diferencia.

¿A qué hora y por dónde ver el Alemania vs Paraguay?