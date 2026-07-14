Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Argentina vs Inglaterra? Semifinales

Inglaterra y Argentina protagonizarán este miércoles 15 de julio una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Ambas selecciones llegan con la posibilidad de colocarse a un solo paso del título y protagonizarán un nuevo capítulo de una rivalidad marcada por encuentros históricos.

Argentina busca mantener el sueño vivo

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará la semifinal con la intención de defender la corona conquistada cuatro años atrás y alcanzar nuevamente el partido por el título.

Argentina ha mostrado capacidad para resolver encuentros complicados durante la fase de eliminación directa, aunque también ha concedido oportunidades a sus rivales. Lionel Messi volverá a ser el principal referente ofensivo, acompañado por jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, dentro de un equipo que combina experiencia, presión alta y peligro en transiciones.

Inglaterra confía en su poder ofensivo

Los Tres Leones llegan a esta instancia después de superar una exigente prueba ante Noruega y buscarán regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.

La posible alineación inglesa tendría a Jordan Pickford en la portería; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly en defensa; Elliot Anderson y Declan Rice en el mediocampo; mientras que Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane integrarían el frente de ataque. El estado físico de Bellingham será uno de los aspectos a seguir antes del encuentro, luego de que presentara molestias durante los días previos.

Un encuentro que luce cerrado y difícil de pronosticar

Las proyecciones anticipan una semifinal equilibrada, con pocos márgenes para el error y posibilidades reales para ambos equipos. Sin embargo, analistas y especialistas tienen predicciones divididas, dada la calidad de ambas naciones, no obstante, en lo que algo todos se encuentran en sintonía es que puede haber más de 3 goles en este partido.

Más allá de los pronósticos, el control del mediocampo, la eficacia de sus figuras y la capacidad para manejar la presión podrían determinar al segundo finalista del Mundial 2026.

¿A qué hora y por dónde ver el Argentina vs Inglaterra?