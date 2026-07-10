Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el Argentina vs Suiza? Cuartos de Final

La actividad de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 continuará con un atractivo enfrentamiento entre Argentina y Suiza, dos selecciones que llegan con la ilusión de instalarse entre las cuatro mejores del torneo.

Los argentinos consiguieron su boleto tras derrotar 3-2 a Egipto en un partido lleno de emociones, mientras que Suiza avanzó después de eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales luego de un empate sin goles en los 120 minutos. Ambos equipos llegan invictos a esta instancia, por lo que se espera un duelo muy equilibrado.

La Albiceleste quiere el bicampeonato

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene el objetivo de defender el título conquistado en Catar 2022 y alcanzar una nueva semifinal mundialista. La experiencia de sus referentes y la calidad individual de sus futbolistas hacen que las principales casas de apuestas coloquen a Argentina como favorita para avanzar de ronda.

Sin embargo, el combinado sudamericano también ha mostrado momentos de sufrimiento durante la competencia, por lo que buscará imponer condiciones desde el inicio para evitar que el encuentro se alargue y darle confianza a un rival que ha demostrado saber competir bajo presión.

Suiza apuesta por su orden defensivo

La selección helvética ha construido su camino gracias a una defensa sólida y una notable capacidad para competir en partidos cerrados. Su clasificación sobre Colombia en la tanda de penales confirmó que el equipo dirigido por Murat Yakin puede mantenerse firme incluso en los escenarios más exigentes .

No obstante, Suiza tendrá una baja importante para este compromiso, ya que Johan Manzambi, una de sus principales figuras ofensivas durante el torneo, no podrá disputar el encuentro debido a una lesión, situación que obligará al cuerpo técnico a modificar su esquema.

Un boleto a semifinales está en juego

El ganador del compromiso avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Noruega e Inglaterra, acercándose a solo dos triunfos de levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

Todo apunta a un partido intenso, con Argentina buscando asumir el protagonismo mediante la posesión del balón y Suiza apostando por mantener el orden para aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe. La contundencia y la capacidad para manejar la presión podrían ser los factores que definan al último semifinalista del torneo.

¿A qué hora y por dónde ver el Argentina vs Suiza?