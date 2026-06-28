Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el Brasil vs Japón? 16vos de final

La fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 pone frente a frente a Brasil y Japón en un partido donde ya no hay margen de error.

La Canarinha llega como una de las selecciones favoritas para levantar el título tras superar la fase de grupos con autoridad , mientras que el conjunto asiático intentará dar uno de los grandes golpes del torneo y avanzar a la siguiente ronda.

Japón quiere volver a sorprender al mundo

Aunque Brasil carga con el peso de su historia y la etiqueta de favorito, Japón ha demostrado en los últimos años que puede competir de tú a tú contra las potencias del futbol mundial.

Su orden defensivo, intensidad para recuperar el balón y velocidad en las transiciones serán sus principales armas para intentar frenar el talento ofensivo brasileño y mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

El talento brasileño buscará marcar diferencias

El equipo sudamericano confía en la calidad de sus figuras para romper el planteamiento japonés.

La velocidad por las bandas, el desequilibrio individual y la profundidad en ataque han sido algunas de las principales fortalezas de Brasil durante el torneo, características que intentará imponer desde los primeros minutos para evitar que el encuentro se complique conforme avance el reloj.

Bajas importantes en Houston

Para este enfrentamiento, ya se hizo oficial que ambas selecciones no contarán con atacantes claves. Por el lado de los sudamericanos será Raphina, quien prácticamente es una baja definitiva para el resto de la Copa del Mundo por una lesión en el muslo.

Del otro lado es el referente Takefusa Kubo, el delantero derecho nipón sufrió un esguince de rodilla y también se perderá lo que queda del torneo.

Un lugar entre los mejores 16 del Mundial

El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Costa de Marfil y Noruega. Con el nuevo formato del Mundial de 48 selecciones, cada partido de eliminación directa representa un reto aún mayor, por lo que tanto brasileños como japoneses saben que cualquier error puede significar el final de su participación en la justa internacional.

¿A qué hora y por dónde ver el Brasil vs Japón?