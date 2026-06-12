Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Brasil vs Marruecos? Fase de Grupos

Brasil iniciará su camino en el Mundial de 2026 con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada cuando enfrente a Marruecos en el MetLife Stadium.

Sobre el papel, los sudamericanos son favoritos para avanzar como líder de grupo, pero el conjunto africano representa el rival más complicado de la fase inicial y una auténtica prueba para el proyecto encabezado por Carlo Ancelotti.

Vinicius, Raphinha y el peso de la historia

Gran parte de las miradas estarán puestas en figuras como Vinicius Junior, Raphinha y Casemiro, quienes deberán asumir la responsabilidad ofensiva de una selección que llega con algunas dudas tras los cambios de entrenador y diversas bajas por lesión. Incluso el joven Endrick aparece como una de las cartas que podrían marcar diferencia durante el torneo luego de su buen cierre de preparación.

Brasil también intentará demostrar una mayor solidez defensiva, aspecto que ha sido señalado como una de las áreas de mejora por jugadores como el arquero Alisson Becker.

Marruecos quiere volver a sorprender al mundo

Del otro lado aparece una selección marroquí que dejó de ser una revelación para convertirse en una potencia emergente . Los Leones del Atlas siguen recogiendo frutos de un proyecto deportivo que ha fortalecido la formación de talento y que ya les permitió protagonizar una histórica actuación en Qatar 2022.

Su orden táctico, velocidad en transición y experiencia internacional hacen pensar en un duelo mucho más equilibrado de lo que indica la historia entre ambas selecciones.

Un partido que podría definir el grupo

Más allá de que apenas será la primera jornada, el resultado podría tener un peso importante en la clasificación del Grupo C. Una victoria brasileña reforzaría la candidatura de Brasil para terminar en la cima, mientras que un triunfo de Marruecos abriría la puerta a una de las grandes sorpresas del arranque mundialista.

Todo está puesto para que el choque entre sudamericanos y africanos sea uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026 y una oportunidad perfecta para medir el verdadero alcance del proyecto de Carlo Ancelotti.

¿A qué hora y por dónde ver el Brasil vs Marruecos?