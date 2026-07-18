Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el España vs Argentina? Final

España y Argentina se enfrentarán en la gran Final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, hoy por hoy conocido como Estadio Nueva York.

El partido pondrá frente a frente a la campeona de Europa y a la vigente campeona mundial, en un duelo inédito por el título y con Lionel Messi buscando conducir a la Albiceleste hacia un segundo campeonato consecutivo .

España llega impulsada por su solidez defensiva

La Roja consiguió su lugar en el encuentro definitivo después de vencer 2-0 a Francia en las semifinales, resultado que confirmó el gran momento del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

España solamente ha recibido un gol durante el torneo y acumula seis porterías en cero en siete partidos, mientras que en ataque ha encontrado variantes con futbolistas como Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, quien suma cinco anotaciones. Las principales dudas están relacionadas con el estado físico de Yamal y Pedro Porro, aunque ambos se mantienen contemplados para comenzar el encuentro.

Argentina va por un bicampeonato histórico

El conjunto de Lionel Scaloni avanzó tras remontar y derrotar 2-1 a Inglaterra, confirmando nuevamente su capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

Argentina ha marcado por lo menos dos goles en todos sus partidos del Mundial y llegará sin jugadores suspendidos ni bajas confirmadas , aunque el cuerpo técnico deberá decidir si mantiene a Giuliano Simeone en el mediocampo o devuelve la titularidad a Rodrigo de Paul. Messi y Julián Álvarez volverán a encabezar un ataque que buscará romper la defensa más efectiva del campeonato.

Una Final pareja entre dos estilos diferentes

Los antecedentes reflejan equilibrio, pues España y Argentina registran seis victorias cada una y dos empates en 14 enfrentamientos. La selección europea intentará controlar el balón, mover a su rival y reducir los espacios con su estructura defensiva, mientras que la Albiceleste apostará por la intensidad, la experiencia y la capacidad individual de Messi.

Los pronósticos colocan a España como ligera favorita, aunque se espera un duelo cerrado que incluso podría extenderse al tiempo extra antes de conocer al nuevo campeón del mundo.

¿A qué hora y por dónde ver el España vs Argentina?