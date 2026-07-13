Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el Francia vs España? Semifinales

Francia y España, dos de las selecciones que mejor futbol han mostrado a lo largo del torneo, se enfrentarán este martes 14 de julio en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, con un solo objetivo, asegurar su lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

El duelo reúne a dos de las principales candidatas al título y es considerado por muchos como una final adelantada.

Ambos equipos llegan en un gran momento. Francia mantiene paso perfecto en la competencia tras superar a Suecia, Paraguay y Marruecos en la fase de eliminación directa, mientras que España dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica, mostrando una defensa sólida que apenas ha recibido un gol durante el torneo.

Mbappé contra Lamine, el gran atractivo de la semifinal

El encuentro tendrá como protagonistas a dos generaciones distintas. Por un lado aparece Kylian Mbappé, líder del ataque francés y uno de los máximos candidatos al Botín de Oro del torneo, acompañado por figuras como Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Del otro lado estará una España que ha encontrado en Lamine Yamal, Mikel Merino y Fabián Ruiz a los hombres encargados de marcar la diferencia en los momentos importantes.

El duelo también representa una revancha para Francia, que fue eliminada por España en uno de sus enfrentamientos en la Eurocopa 2024. Didier Deschamps buscará aprovechar el gran momento de su selección para instalarse en una nueva final mundialista, mientras que Luis de la Fuente intentará devolver a La Roja a la pelea por el título después de una destacada campaña.

Todo por el boleto a la gran final del Mundial

El ganador del encuentro avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina. El equipo que caiga derrotado todavía disputará el partido por el tercer lugar, pero el objetivo principal será mantenerse con vida en la lucha por levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

Con plantillas repletas de talento, figuras consolidadas y jóvenes que atraviesan un gran momento, todo apunta a una semifinal de alto nivel en Arlington . La contundencia en las áreas, el manejo de la presión y la capacidad para aprovechar las oportunidades serán factores decisivos para conocer al primer finalista del Mundial 2026.

¿A qué hora y oir dónde ver el Francia vs España?