Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el Francia vs Inglaterra? 3er lugar

Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación en la Copa del Mundo 2026 con una victoria cuando se enfrenten este sábado 18 de julio en el partido por el tercer lugar.

El encuentro se celebrará en el Miami Stadium, en Miami Gardens, ambas selecciones llegan después de quedarse a un paso del duelo por el título , por lo que intentarán transformar la decepción de las semifinales en una despedida positiva del torneo.

Francia busca reaccionar

El conjunto francés había mostrado uno de los recorridos más sólidos del campeonato, al sumar seis triunfos consecutivos antes de perder 2-0 frente a España en las semifinales. Los galos llegaron a esa instancia con 13 goles anotados y una defensa que había concedido pocos espacios, pero no pudieron superar el orden de la selección española.

Para este compromiso, Kylian Mbappé volverá a ser el principal referente ofensivo, pues suma ocho anotaciones y todavía se encuentra en la pelea por terminar como máximo goleador de la competencia.

Última chance de Tuchel

Inglaterra llegará con menos tiempo de recuperación después de caer 2-1 ante Argentina en una semifinal definida durante los minutos finales. Los dirigidos por Thomas Tuchel se habían colocado en ventaja, pero no consiguieron mantener el resultado y terminaron eliminados por la remontada albiceleste .

El conjunto inglés también acumuló desgaste durante las rondas anteriores, especialmente después de necesitar tiempo extra para superar a Noruega en los cuartos de final, aunque mantiene amenazas importantes como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Anthony Gordon.

Un duelo con promesa de goles

El historial general favorece a Inglaterra, que ha ganado 17 de los 32 enfrentamientos entre ambas selecciones, mientras Francia registra diez triunfos y cinco empates. Sin embargo, el antecedente más reciente en una Copa del Mundo terminó con victoria francesa por 2-1 en los cuartos de final de Catar 2022 .

Debido al potencial ofensivo de los dos equipos y a la menor presión que suele existir en el partido por el tercer puesto, se espera un compromiso abierto, con Mbappé y Kane como protagonistas de un duelo que definirá al último integrante del podio mundialista.

¿A qué hora y por dónde ver el Francia vs Inglaterra?