Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Inglaterra vs Croacia? Fase de Grupos

La actividad del Grupo L de la Copa del Mundo 2026 ofrecerá uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada cuando Inglaterra y Croacia se enfrenten en Dallas.

Se trata de un duelo con antecedentes recientes de alto voltaje, pues ambas selecciones protagonizaron la semifinal del Mundial de Rusia 2018 , donde los croatas eliminaron a los ingleses para avanzar a la gran final.

Ahora, los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con la etiqueta de candidatos para pelear por el título y buscarán comenzar con una victoria que les permita tomar el control del sector. Inglaterra viene de una preparación positiva, aunque todavía existen dudas sobre si el equipo ha alcanzado su mejor versión futbolística antes de su debut mundialista.

Baja sensible para los ingleses

No todo son buenas noticias para los Tres Leones. En los días previos al encuentro, Inglaterra perdió al lateral Tino Livramento debido a una lesión sufrida durante los entrenamientos, por lo que fue reemplazado en la convocatoria por Trevoh Chalobah.

Además, jugadores importantes como Bukayo Saka han reconocido que llegan al torneo lidiando con algunas molestias físicas , aunque el atacante aseguró estar listo para participar en el debut mundialista.

La experiencia croata, su principal arma

Del otro lado aparece una Croacia acostumbrada a competir en los grandes escenarios. Con futbolistas de amplia experiencia internacional y un núcleo que ha protagonizado importantes actuaciones en los últimos años, los balcánicos buscarán demostrar una vez más que son capaces de complicar a cualquier rival.

La selección croata mantiene gran parte de la identidad que la ha caracterizado en torneos recientes, orden táctico, posesión inteligente y una capacidad especial para crecer en partidos de eliminación directa o alta exigencia . Por ello, Inglaterra deberá mostrar su mejor versión si quiere quedarse con los tres puntos.

Presencia mexicana en Dallas

El encuentro también tendrá un ingrediente especial para México. La FIFA designó a la árbitra mexicana Katia Itzel García como cuarta oficial para este compromiso, marcando una nueva participación de la silbante dentro de la Copa del Mundo 2026. Estará acompañada por la también mexicana Sandra Ramírez dentro del equipo arbitral.

Con dos selecciones llamadas a pelear por los primeros lugares del grupo, el choque entre Inglaterra y Croacia promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista y podría comenzar a definir el rumbo de ambos equipos en la competencia.

¿A qué hora y por dónde ver el Inglaterra vs Croacia?