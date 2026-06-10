Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el México vs Sudáfrica? Partido Inaugural

La Copa del Mundo 2026 arrancará con un duelo cargado de simbolismo para la Selección Mexicana, que tendrá la responsabilidad de inaugurar el torneo ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Más allá de los tres puntos, el encuentro representa la primera gran prueba para el proyecto encabezado por Javier Aguirre , quien buscará que el equipo transmita confianza y personalidad desde el silbatazo inicial frente a millones de aficionados alrededor del mundo.

El Tricolor intentará imponer condiciones desde la posesión del balón y aprovechar la velocidad de sus hombres de ataque, mientras que Sudáfrica apostaría por el orden defensivo y las transiciones rápidas para sorprender al conjunto local.

El reto de romper una defensa ordenada

Uno de los aspectos más interesantes del partido será la forma en que México logre descifrar el planteamiento africano. Sudáfrica suele sentirse cómoda cediendo espacios y esperando errores del rival para lanzar contragolpes, por lo que la paciencia y la precisión serán fundamentales para los dirigidos por Aguirre.

Futbolistas como Érik Lira, Johan Vázquez y Álvaro Fidalgo podrían tener un papel determinante para manejar el ritmo y prevenir que los sudafricanos impongan su juego.

Por su parte, los Bafana Bafana saben que un resultado positivo en el partido inaugural podría cambiar por completo sus aspiraciones dentro del grupo. La presión recaerá principalmente sobre México, situación que podría ser aprovechada por los sudafricanos si logran mantener el encuentro cerrado durante buena parte del compromiso.

¿Qué esperar del encuentro?

Se espera un partido intenso, con México tomando la iniciativa desde los primeros minutos y buscando generar peligro por las bandas. El ambiente en el Estadio Ciudad de México promete convertirse en un factor clave, especialmente si el combinado nacional consigue adelantarse en el marcador.

Sin embargo, Sudáfrica ha demostrado ser un equipo incómodo y competitivo, por lo que no sería extraño ver un encuentro más cerrado de lo que muchos anticipan.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Sudáfrica?