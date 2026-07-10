Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Noruega vs Inglaterra? Cuartos de Final

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más emocionante y este fin de semana Noruega e Inglaterra protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final.

Ambas selecciones llegan con argumentos suficientes para pensar en la clasificación, aunque los pronósticos colocan ligeramente como favorita al conjunto inglés por la calidad de su plantilla y la experiencia de sus futbolistas en instancias decisivas.

Los ingleses dejaron en el camino a México en los octavos de final tras imponerse por 3-2 en un partido lleno de emociones, mientras que Noruega sorprendió al eliminar a Brasil con una victoria por 2-1, resultado que confirmó al cuadro nórdico como una de las revelaciones del torneo. Ahora, ambos buscarán mantenerse con vida y acercarse a la pelea por el título mundial.

Inglaterra parte como favorita

Las principales casas de apuestas consideran que Inglaterra tiene mayores probabilidades de avanzar a las semifinales gracias a la profundidad de su plantel y al nivel mostrado durante el campeonato. Sin embargo, el rendimiento de Noruega ha cambiado la percepción que existía antes del torneo, especialmente después de vencer a una de las grandes favoritas como Brasil.

El equipo escandinavo ha demostrado orden defensivo, intensidad en la recuperación del balón y una gran capacidad para aprovechar los espacios al contragolpe. Del otro lado, Inglaterra ha encontrado soluciones ofensivas en momentos clave y buscará imponer el ritmo del partido desde los primeros minutos para evitar sorpresas.

Haaland contra una de las mejores defensas

Uno de los grandes atractivos del encuentro será el duelo entre Erling Haaland y la zaga inglesa. El delantero noruego representa la principal amenaza ofensiva de su selección y será el hombre al que Inglaterra deberá neutralizar si quiere controlar el partido.

Por su parte, el conjunto británico cuenta con una ofensiva capaz de generar peligro desde distintos sectores del campo, por lo que el equilibrio entre ataque y defensa será determinante en un compromiso donde cualquier error puede marcar la diferencia.

Un paso más para la final

El vencedor de este compromiso avanzará a las semifinales del Mundial 2026, colocándose entre las cuatro mejores selecciones del torneo y a solo dos partidos de levantar el trofeo.

Con ambos equipos llegando en un gran momento futbolístico y tras superar rivales de alto nivel, todo apunta a un encuentro cerrado, intenso y con pocas oportunidades de gol, donde la contundencia y la capacidad para manejar la presión podrían definir quién continúa soñando con conquistar la Copa del Mundo.

¿A qué hora y por dónde ver el Noruega vs Inglaterra?