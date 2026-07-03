Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el Paraguay vs Francia? Octavos de Final

Francia y Paraguay se medirán este sábado en Filadelfia por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un enfrentamiento que promete intensidad de principio a fin.

Los franceses llegan como uno de los principales candidatos al título tras superar con autoridad la fase anterior, mientras que la Albirroja quiere seguir sorprendiendo después de eliminar a una de las potencias del torneo y mantener vivo su sueño mundialista.

La solidez de los franceses

El conjunto dirigido por Didier Deschamps clasificó a los octavos de final luego de vencer con claridad a Suecia por 3-0 , mostrando un equilibrio entre ataque y defensa que lo mantiene entre los favoritos.

Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, Francia buscará imponer su jerarquía y aprovechar la profundidad de una plantilla repleta de talento en todas sus líneas.

Paraguay llega con confianza

La selección paraguaya, por su parte, protagonizó una de las mayores sorpresas de la ronda anterior al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales .

El equipo sudamericano ha destacado por su orden defensivo, intensidad y capacidad para competir frente a rivales de mayor cartel, características que intentará repetir ante el vigente subcampeón del mundo para seguir escribiendo una historia inolvidable en el certamen.

Un boleto a cuartos en juego

Aunque Francia parte como favorita en los pronósticos, Paraguay ya demostró que puede competir al máximo nivel y complicar a cualquier rival.

Se espera un partido en el que los europeos intentarán controlar la posesión y generar peligro con la velocidad de sus atacantes, mientras que la Albirroja apostará por la disciplina táctica y los contragolpes. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Canadá y Marruecos.

¿A qué hora y por dónde ver el Paraguay vs Francia?