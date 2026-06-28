Mundial 2026: ¿a qué hora y por dónde ver Países Bajos vs Marruecos? 16vos de final

Países Bajos y Marruecos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un partido donde la experiencia europea chocará contra una selección africana que ya demostró que puede competir ante cualquier rival.

La Naranja Mecánica busca avanzar

El conjunto neerlandés llega a esta instancia después de terminar como líder del Grupo F con siete puntos, mostrando una ofensiva poderosa y un funcionamiento que lo mantiene como uno de los equipos a seguir en la fase de eliminación directa.

Con figuras como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo y Brian Brobbey, Países Bajos buscará imponer condiciones desde el inicio para evitar que el encuentro se convierta en una prueba de resistencia.

Marruecos quiere volver a romper pronósticos

Del otro lado aparece Marruecos, una selección que ya no puede ser vista como sorpresa. Después de lo hecho en Catar 2022, donde alcanzó las semifinales y terminó entre los mejores cuatro del mundo, los Leones del Atlas han confirmado que cuentan con una generación capaz de competir en escenarios de máxima presión.

En esta edición del Mundial volvieron a instalarse en una ronda de eliminación directa, ahora como segundos del Grupo C, también con siete unidades. Su fortaleza defensiva, el liderazgo de Yassine Bounou en la portería y la presencia de Achraf Hakimi como una de sus principales armas junto a Brahim Díaz.

Un partido de estilos contrastantes

El duelo apunta a ser una batalla táctica muy interesante. Países Bajos suele sentirse cómodo con la posesión, la circulación en mediocampo y el juego por los costados, donde puede encontrar profundidad con sus laterales y extremos. Además, cuenta con futbolistas capaces de resolver en el área, como Brobbey, quien llega con buen momento goleador.

Marruecos, en cambio, podría apostar por un bloque más ordenado, líneas compactas y salidas rápidas aprovechando la velocidad de sus jugadores ofensivos. La clave para el cuadro africano será resistir los primeros ataques, no conceder espacios entre líneas y llevar el partido a un terreno donde la presión empiece a jugar a su favor.

Seguir con vida en la pelea por el título

Con el nuevo formato del Mundial de 48 selecciones, esta ronda de dieciseisavos se ha convertido en una prueba adicional para los equipos candidatos. Para Países Bajos, superar a Marruecos significaría confirmar sus aspiraciones de pelear por el campeonato, pero para los Leones del Atlas, sería otro golpe sobre la mesa y una muestra de que su crecimiento internacional no fue casualidad.

El ganador de esta llave avanzará a octavos de final, donde enfrentará al vencedor del partido entre Sudáfrica y Canadá, por lo que ambos saben que este compromiso puede abrirles una ruta importante dentro del cuadro.

¿A qué hora y por dónde ver Países Bajos vs Marruecos?