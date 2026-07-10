Mundial 2026: ¡A semis! España elimina a Bélgica 2-1 en Los Ángeles

España continúa soñando con conquistar una nueva Copa del Mundo, la selección dirigida por Luis de la Fuente consiguió su boleto a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Bélgica en un intenso partido disputado en Los Ángeles, donde tuvo que sufrir hasta los minutos finales para sellar su clasificación.

La Roja mostró personalidad durante gran parte del encuentro, aunque enfrente tuvo a una selección belga que nunca dejó de competir y que logró complicar el desarrollo del partido.

Sin embargo, una anotación en la recta final terminó inclinando la balanza a favor de los españoles.

Fabián abrió el camino

España comenzó con mayor control del balón y buscó imponer condiciones desde los primeros minutos. La insistencia tuvo recompensa pasada la media hora de juego, cuando Fabián Ruiz aprovechó un rechace dentro del área para adelantar al conjunto español y desatar la celebración de los aficionados presentes en el inmueble.

Bélgica no tardó demasiado en reaccionar, y es que antes de que concluyera la primera mitad, Charles De Ketelaere apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que venció a Unai Simón y estableció el 1-1. El tanto terminó con la racha sin recibir gol que mantenía el guardameta español y dejó completamente abierto el encuentro para el complemento.

La lesión de Courtois cambió el partido

Durante la segunda mitad, Bélgica adelantó líneas y generó aproximaciones que pusieron en aprietos a la defensa española. Uno de los momentos determinantes se presentó cuando Thibaut Courtois tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión, obligando al cuerpo técnico belga a recurrir a Senne Lammens.

La ausencia del experimentado guardameta terminó pesando en los instantes finales. Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, España encontró el gol de la clasificación.

Un disparo que parecía controlable terminó escapándose de las manos del arquero sustituto y Mikel Merino aprovechó el rebote para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 2-1 definitivo.

Francia y España se medirán en Dallas

Con el triunfo, España ya conoce a su siguiente rival, la Roja se enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026 , encuentro programado para el martes 14 de julio en Dallas, Texas, donde estará en juego el primer boleto para la gran final del torneo.

El conjunto francés consiguió su clasificación después de eliminar a Marruecos en los cuartos de final, por lo que el enfrentamiento reunirá a dos de las selecciones con mayor calidad individual y colectiva de la competencia.