Mundial 2026: ¡Adiós! Argentina avanza a octavos tras vencer a Cabo Verde en tiempo extra

La Selección de Argentina sufrió mucho más de lo esperado, pero terminó imponiendo su jerarquía para derrotar 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que le permitió avanzar a los octavos tras un intenso partido que tuvo que definirse en el tiempo extra.

El conjunto africano volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, complicando durante más de 120 minutos a una de las máximas favoritas al título y quedándose muy cerca de prolongar su histórica aventura mundialista.

Cabo Verde puso en aprietos al campeón

Argentina comenzó mejor el encuentro y logró abrir el marcador gracias a Lionel Messi, quien aprovechó una oportunidad en el primer tiempo para adelantar a la Albiceleste y encaminar un partido que parecía controlado.

Sin embargo, Cabo Verde nunca renunció al ataque. Con orden, intensidad y mucha personalidad, los africanos encontraron el empate en la segunda mitad por conducto de Deroy Duarte, silenciando a la afición argentina y obligando al vigente campeón a buscar nuevamente la ventaja.

El tiempo extra estuvo lleno de emociones

La igualdad llevó el encuentro a la prórroga, donde el drama aumentó todavía más. Lisandro Martínez devolvió la ventaja a Argentina con el 2-1, pero cuando parecía que el boleto estaba asegurado, Sidny Lopes Cabral volvió a igualar el marcador con un potente disparo que alimentó el sueño caboverdiano.

Con ambos equipos exhaustos y varios jugadores afectados por el intenso calor, el partido parecía destinado a definirse desde los once pasos. No obstante, en los minutos finales apareció nuevamente la calidad argentina para evitar la tanda de penales .

Romero evitó los penales

Cuando el reloj se acercaba al final del tiempo extra, Cristian Romero apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina y firmar el 3-2 definitivo que desató el festejo argentino.

El defensor se convirtió en el héroe de una selección que tuvo que trabajar al límite para eliminar a un rival que nunca dejó de competir y que vendió muy cara la derrota en su primera participación mundialista.

Argentina ya piensa en Egipto

Con este triunfo, Argentina mantiene vivo el sueño de defender el título conquistado en Qatar 2022 y ya conoce a su siguiente rival, los faraones de Egipto, selección que horas antes eliminó a Australia en una dramática definición por penales.

Por su parte, Cabo Verde se despide del Mundial con la frente en alto. En su debut absoluto en una Copa del Mundo, el conjunto africano logró competir de tú a tú frente al campeón vigente y dejó una de las historias más memorables del torneo, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la edición 2026.