Mundial 2026: advierten multas millonarias a establecimientos que transmitan juegos, sin licencia

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) hizo un llamado a los propietarios de establecimientos gastronómicos a informarse y regularizar su situación antes del inicio de la Copa Mundial de Futbol, ya que la transmisión de los partidos sin la licencia correspondiente podría derivar en multas de hasta 125 mil UMAS, es decir, hasta 28 millones de pesos.

El presidente de Canirac Durango, Jorge Luján, informó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) llevará a cabo operativos de supervisión en negocios que proyecten los encuentros mundialistas, independientemente de que estén o no afiliados a la Cámara empresarial.

Explicó que, derivado de los derechos exclusivos de transmisión comercial, los establecimientos que deseen exhibir los partidos deberán adquirir una licencia cuyo costo varía de acuerdo con el aforo del local. Para afiliados a Canirac existen tarifas preferenciales que oscilan entre los siete mil y los 20 mil pesos.

Sin embargo, señaló que la principal preocupación del sector no es únicamente el costo de las licencias, sino las sanciones económicas a las que podrían enfrentarse quienes transmitan los encuentros sin autorización.

“Es importante que los empresarios conozcan las disposiciones vigentes, porque las multas pueden alcanzar 28 millones de pesos. Cada establecimiento tendrá que valorar si realiza esta inversión o si decide no transmitir los partidos”, indicó.

Exhortó a mantenerse alertas ante posibles intentos de fraude o extorsión y recordó que cualquier inspector del IMPI debe identificarse plenamente, por lo que recomendó verificar su identidad a través de los canales oficiales de la dependencia antes de proporcionar información o permitir cualquier procedimiento de inspección.