Mundial 2026: aficionado hace gesto racista a fan coreana y lo queman en redes sociales | VIDEO

La Copa del Mundo de 2026 vivió uno de sus primeros episodios polémicos fuera de la cancha luego de que un aficionado mexicano fuera exhibido en redes sociales por realizar gestos considerados racistas contra InoCat, una influencer y aficionada de Corea del Sur en las inmediaciones del Estadio Guadalajara.

Las imágenes muestran a un grupo de seguidores conviviendo con aficionados coreanos previo al encuentro entre México y Corea del Sur, pero uno de los presentes decidió realizar una serie de gestos ofensivos dirigidos a una mujer asiática, lo que provocó indignación entre usuarios y aficionados de distintas nacionalidades.

El video se volvió viral en cuestión de horas

La grabación fue difundida inicialmente por asistentes al evento y posteriormente replicada por diversas cuentas en redes sociales. En el video se observa cómo el aficionado realiza el tradicional gesto de estirar los ojos para imitar rasgos asiáticos mientras posa frente a las cámaras junto a seguidores coreanos.

Lo que parecía una simple broma para algunos presentes fue rápidamente señalado como un acto discriminatorio. Usuarios de plataformas como X, Facebook e Instagram criticaron la conducta del hombre y recordaron las campañas impulsadas por FIFA y distintos organismos internacionales para combatir el racismo y la discriminación dentro del futbol.

Las redes sociales identificaron al aficionado

Tras la viralización del video, internautas comenzaron a investigar la identidad del hombre involucrado. En cuestión de horas, usuarios compartieron capturas de pantalla, perfiles y diversos datos apuntan a que sea el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco .

La situación provocó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios exigieron sanciones ejemplares por parte de las autoridades y organismos deportivos, otros pidieron evitar el acoso digital y permitir que las instancias correspondientes determinen si existió una conducta sancionable dentro de los reglamentos establecidos para la Copa del Mundo.

Un problema que la FIFA intenta erradicar

Desde hace varios años, la FIFA ha reforzado sus protocolos contra cualquier manifestación de racismo, xenofobia o discriminación dentro de los estadios .

Por ahora, ni la organización ni nadie del Mundial han emitido una postura oficial sobre el incidente. Sin embargo, el caso continúa generando reacciones en redes sociales y se ha convertido en uno de los temas más comentados alrededor del torneo.

Lo que debía ser una celebración del futbol terminó transformándose en una polémica que recuerda que la lucha contra la discriminación sigue siendo uno de los grandes retos del deporte internacional.