Mundial 2026: Alertan por gomitas con nicotina calificadas como ‘veneno para adolescentes’

El riesgo de intoxicación es altamente peligroso para la salud tanto de los niños como para los adultos, durante el Mundial 2026.

Estamos a dos días de vivir uno de los más importantes en la historia de México, la Copa Mundial de la FIFA 2026, y las autoridades han alertado sobre una nueva amenaza a la que se enfrentan los aficionados.

El coordinador de coaliciones de la Organización Salud Justa Mx, Juan Núñez Guadarrama, calificó el hecho como una "bestialidad", que la venta de este producto en tiendas de convivencia es una trampa mortal para los niños y adolescentes.

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Producto peligroso y euforia deportiva

Mientras los aficionados y las autoridades se centran en el consumo controlado de bebidas alcohólicas, la venta de tabaco va en incremento, utilizando la emoción por el mundial para consumir sustancias nocivas y altamente adictivas, en especial niños y adolescentes.

¿Solo un dulce o un daño severo a la salud?

Las gomitas son una mercancía que está siendo una preocupación para Salud Justa Mx, pues su consumo, al ser un producto atractivo, de colores brillantes y sabores frutales, aumenta su venta. El riesgo es latente, debido a la posible intoxicación grave que podrían sufrir los infantes.

Los fabricantes mencionan que este producto está diseñado para que los adultos dejen de fumar, pero la realidad es que no cuentan con una aprobación sanitaria; su venta es un vacío legal peligroso, pues especialistas mencionan que, al analizar estos productos, además de contener nicotina, también tienen sustancias tóxicas como cromo y formaldehído, las mismas que pueden contraer cáncer.

Estadísticas en infantes

ENSANUT, mediante estudios realizados, estimó que alrededor de 86 mil menores de edad entre 10 y 11 años fuman diariamente. Entre los productos más consumidos se encuentran los electrónicos y emergentes. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2018 y 2023, los cigarros electrónicos entre los adolescentes de 15 y 19 años de edad se quintuplicaron: de 1.3% pasaron a 6.6%, y aunque su comercialización está prohibida, los adolescentes entre 10 y 19 años de edad siguen reportando el uso de vapeadores.

Se advirtió que los vapeadores, las gomitas y las bolsas de nicotina son la puerta de entrada para que los adolescentes se adentren en el mundo de las drogas ilícitas en el futuro no muy lejano.

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Un daño irreparable para su adolescencia

El daño que estas sustancias provocan en el organismo es severamente grave, pues la nicotina exógena afecta directamente el desarrollo cerebral, además de alterar la exposición temprana de la corteza prefrontal, región responsable de la planificación, el autocontrol, la toma de decisiones; además, la dependencia física puede ser hasta 10 veces más fuerte en adolescentes que en adultos.

Los riesgos neurológicos también van asociados con la inflamación en las vías respiratorias, daño en el ADN y enfermedades cardiovasculares. Los síntomas de intoxicación por este tipo de productos son:

Cuadros agudos de náuseas.

Vómito.

Dolor abdominal.

Alteración del ritmo cardiaco.

De acuerdo a las estadísticas realizadas, el costo económico anual del tabaquismo es de aproximadamente 116 mil millones de pesos por atención médica de enfermedades asociadas.

Las empresas ofrecen este tipo de productos en combo, donde se incluye el alcohol, cigarros, vapeadores y frituras.

Las autoridades han hecho un llamado de extrema vigilancia, además de hacer énfasis en disfrutar la fiesta deportiva de una manera saludable sin que se arruine a las futuras generaciones.

"No consumas estas bolsitas o gomitas de nicotina porque es una mugre; no permitan que se las acerquen a las criaturas", subrayó Núñez Guadarrama.

Ante las alertas activadas, es recomendable que los padres de familia estén pendientes de lo que consumen sus hijos.