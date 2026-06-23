Mundial 2026: anuncian Ley Seca por tercer partido de la Selección Mexicana, ¿aplicará en Durango?

Cada que juega el tricolor en esta Copa del Mundo 2026, las y los mexicanos saben poner ambiente en cada rincón del país, desde los FIFA Fan Fest hasta plazas, centros históricos y casas, y es que a diferencia de los otros dos encuentros, este será el último de Fase de Grupos, y con México ya clasificado, se espera que lleguen a tener minutos jugadores que aún no han debutado sin bajar la intensidad.

Entre las expectativas que se ha hecho la gente, está una posible alineación con Guillermo Ochoa bajo los 3 palos al igual que titularidad de la 'Hormiga' González y Gilberto Mora. Por ello, los aficionados están expectantes de una gran fiesta que... no tendría alcohol.

Fiesta sin cerveza

Luego de las celebraciones registradas en la capital del país tras los triunfos de la Selección Mexicana, autoridades capitalinas confirmaron que no solamente analizan medidas especiales para evitar incidentes durante el próximo encuentro del Tri, sino que ya hasta tomaron cartas en el asunto.

De acuerdo con el decreto publicado por la Gaceta de la Ciudad de México, se anunció de manera oficial que habrá Ley Seca a partir del miércoles 24 de junio hasta las 7 am del 25 de junio .

Y es que la preocupación surgió después de que cientos de miles de personas se congregaran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma para festejar las victorias mexicanas. De acuerdo con reportes oficiales, las celebraciones dejaron toneladas de basura y algunos incidentes relacionados con el consumo de alcohol, lo que llevó al Gobierno de la Ciudad de México a considerar restricciones temporales para la venta de bebidas alcohólicas.

¿Habrá Ley Seca en Durango?

Hasta este martes 23 de junio no existe ningún anuncio oficial por parte de las autoridades ni de los ayuntamientos de la entidad para restringir la venta de bebidas alcohólicas durante el partido de la Selección Mexicana ante Chequia.

Las medidas corresponden únicamente a la Ciudad de México y responden a situaciones específicas derivadas de las celebraciones masivas registradas en el centro de la capital del país. Por ello, restaurantes, bares, centros comerciales y establecimientos de Durango continúan operando con normalidad y bajo la regulación habitual.