Mundial 2026: anuncian un nuevo artista para el 'Countdown Concert' en Ciudad de México, ¿quién es?

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa acelerándose y, a pocos días del arranque oficial del torneo, la organización confirmó una nueva incorporación de lujo para los espectáculos que acompañarán el inicio de la máxima fiesta del futbol.

Los Countdown Concerts forman parte de una serie de espectáculos organizados de manera simultánea en los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026: México, Canadá y Estados Unidos . La iniciativa pretende ofrecer una celebración multinacional que sirva como antesala al torneo que reunirá a las mejores selecciones del mundo.

¿Quién es el nuevo artista?

La FIFA confirmó que Andrea Bocelli será uno de los artistas encargados de amenizar el concierto que tendrá lugar en la capital mexicana. El tenor, considerado una de las voces más reconocidas de la música clásica contemporánea, cuenta con una trayectoria internacional de más de tres décadas y ha participado en eventos de talla mundial.

Su incorporación representa una apuesta distinta dentro del programa musical, ya que aportará un estilo que contrasta con las propuestas de música pop y regional que también estarán presentes durante la celebración.

Bocelli se unirá a artistas previamente anunciados para la sede mexicana, entre ellos Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, conformando un cartel que busca reflejar la diversidad musical que caracteriza al país anfitrión.

Un evento que unirá música y futbol

La FIFA detalló que los Countdown Concerts se desarrollarán de manera simultánea en Toronto, Ciudad de México y Los Ángeles. La intención es que los aficionados de los tres países vivan una experiencia compartida antes de que comience oficialmente la Copa del Mundo.

Los conciertos fueron preparados en colaboración con los premios Grammy y reunirán a artistas internacionales que participan en el álbum oficial del Mundial, así como a otras figuras destacadas de la industria musical.

Los conciertos podrán verse en todo el mundo

La FIFA informó que los aficionados que no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir las presentaciones a través de distintas plataformas digitales . Los espectáculos serán transmitidos en canales internacionales y mediante las plataformas oficiales del organismo.

Además, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en TikTok realizará una transmisión global en vivo, permitiendo que seguidores de diferentes países se sumen a la celebración. Con figuras internacionales, invitados sorpresa y una producción multinacional, los Countdown Concerts prometen convertirse en uno de los eventos más destacados de la semana previa al Mundial.