Mundial 2026: 'aprendí La Chona… la agregaré a mi Spotify', Aitana Bonmatí tras festejar en México

La Copa del Mundo 2026 continúa regalando momentos inesperados fuera de las canchas y uno de los más comentados en los últimos días tuvo como protagonista a Aitana Bonmatí.

Luego del triunfo del Tricolor sobre Corea del Sur, miles de aficionados se congregaron en distintos puntos de la Ciudad de México para celebrar el resultado que acercó al equipo de Javier Aguirre a los dieciseisavos de final. Entre la multitud apareció Bonmatí, quien decidió vivir de cerca el ambiente que se generó en Paseo de la Reforma y en las inmediaciones del Ángel de la Independencia .

Aitana se rindió ante "La Chona"

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la jugadora fue captada bailando "La Chona", uno de los temas más populares dentro de las celebraciones deportivas mexicanas.

La escena rápidamente se volvió viral y provocó una ola de comentarios positivos entre los aficionados, quienes celebraron que una figura internacional del futbol femenil se involucrara de manera tan natural en los festejos.

Posteriormente, Bonmatí compartió que había conocido la canción durante las celebraciones y que incluso planeaba integrarla a sus listas de reproducción personales.

"Aprendí La Chona… la agregaré a mi Spotify", comentó entre risas la futbolista, una declaración que terminó por conquistar a los seguidores mexicanos y generar una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

La conexión con la afición mexicana

La visita de Aitana a los puntos de reunión de los aficionados también dejó imágenes donde convivió con seguidores, accedió a fotografías y mostró una actitud cercana con quienes la reconocieron.

No es la primera vez que una figura internacional se deja contagiar por el ambiente que genera el futbol en México, pero sí resulta llamativo que una jugadora de la talla de Bonmatí decidiera involucrarse de manera tan espontánea en una celebración popular.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes en los que los aficionados incluso bromearon con la posibilidad de "adoptar" a la española como una mexicana más debido a la naturalidad con la que participó en la fiesta.