Mundial 2026: ¡Argentina a la final! Los albicelestes remontan a Inglaterra en Atlanta

Argentina volvió a demostrar por qué es el vigente campeón del mundo. Cuando parecía que Inglaterra tenía un pie en la final, la Albiceleste reaccionó en los últimos minutos y firmó una espectacular remontada para imponerse 2-1 en el Estadio de Atlanta, asegurando su lugar en la gran final del Mundial 2026, donde se medirá a España en busca del bicampeonato.

Durante gran parte del encuentro, el equipo de Lionel Scaloni tuvo el control del balón, pero se encontró con una Inglaterra ordenada y peligrosa al contragolpe . Los ingleses resistieron los intentos de Lionel Messi y compañía hasta que encontraron la oportunidad para adelantarse en el marcador, obligando a Argentina a cambiar su planteamiento en la recta final del compromiso.

Inglaterra golpeó primero

Después de un primer tiempo muy disputado y con escasas ocasiones claras de gol, Inglaterra rompió el empate al minuto 55. Anthony Gordon apareció dentro del área para definir un servicio de Morgan Rogers y adelantar a los dirigidos por Thomas Tuchel, desatando la euforia entre los aficionados ingleses presentes en Atlanta.

Con la ventaja, los europeos retrasaron líneas e intentaron proteger el resultado, mientras Argentina adelantó a todo su equipo en busca del empate. Lionel Messi comenzó a aparecer con mayor frecuencia entre líneas y la presión albiceleste fue creciendo conforme avanzaba el reloj.

Enzo y Lautaro con la remontada

La insistencia argentina tuvo recompensa a cinco minutos del final. Tras una jugada preparada en un tiro de esquina, Enzo Fernández encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que venció al arquero inglés para poner el 1-1 al minuto 85.

Cuando todo apuntaba al tiempo extra, apareció nuevamente Lionel Messi. El capitán argentino envió un centro preciso al área que encontró la cabeza de Lautaro Martínez , quien conectó de forma certera para marcar el 2-1 en el tiempo agregado y consumar una remontada que quedará entre las más memorables del torneo.

Inglaterra intentó reaccionar en los instantes finales, pero la defensa sudamericana resistió los últimos ataques y aseguró el boleto a la pelea por el título.

Buscarán el bicampeonato ante España

Con este triunfo, Argentina disputará una nueva final mundialista y tendrá la oportunidad de defender con éxito la corona conquistada cuatro años atrás. Enfrente estará una selección española que un día antes eliminó a Francia por 2-0 y que también llega en un gran momento futbolístico.

El partido por el campeonato se disputará el próximo domingo 19 de julio en Nueva York, donde dos de las selecciones que mejor futbol han mostrado durante el torneo buscarán levantar la Copa del Mundo.