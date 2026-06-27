Mundial 2026: Argentina firma paso perfecto al vencer a Jordania con genialidad de Lionel Messi

La Selección Argentina cerró la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un vibrante triunfo de tres a uno ante Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. Por la fecha tres del Grupo J, la Albiceleste llegó clasificada tras vencer a Argelia y Austria, mientras que los asiáticos jugaron completamente eliminados tras sumar dos caídas.

Primer Tiempo

El inicio mostró el monólogo absoluto de un once alternativo dispuesto por Lionel Scaloni. Tras un gol anulado a los seis minutos por fuera de juego milimétrico, Giovani Lo Celso abrió el marcador al minuto diecinueve mediante una magistral ejecución de tiro libre que superó al arquero Yazeed Abulaila. Jordania se replegó, intentando frenar el circuito del talentoso Nico Paz.

La presión constante continuó asfixiando la salida rival. Al minuto treinta y uno, luego de una dura infracción sobre Marcos Senesi que fue revisada por el VAR, el árbitro István Kovács decretó penal y Lautaro Martínez lo transformó en gol con un potente disparo. Así, el delantero rompió su sequía y selló el merecido dos a cero antes del descanso.

Segundo Tiempo

El complemento cambió con los ingresos jordanos de Mahmoud Al Mardi y Musa Al Taamari. Precisamente al minuto cincuenta y cinco, el delantero Al Taamari descontó con una notable definición ante Emiliano Martínez, inyectando dramatismo. Scaloni reaccionó de inmediato y mandó a la cancha a Lionel Messi, Thiago Almada y Alexis Mac Allister para recuperar la posesión del preciado esférico.

Las variantes revitalizaron el ataque argentino frente a un rival que endureció su marca, sufriendo la amonestación de Yazan Al Arab. La tranquilidad llegó al minuto ochenta, cuando Lionel Messi frotó la lámpara y firmó el tres a uno definitivo tras una acción a balón parado. Cerca del final, José Manuel López entró por Julián Álvarez para cerrar la victoria en Texas.

Los mejores futbolistas del cotejo fueron Giovani Lo Celso por su desequilibrio y Musa Al Taamari por su rebeldía. Tras este cierre perfecto con puntaje ideal, la Argentina de Scaloni enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del gran certamen, mientras que el combinado jordano se despide con honor de su histórica y muy festejada primera participación mundialista.