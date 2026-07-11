Mundial 2026: Argentina sufre pero avanza a semis con una genialidad épica de Julián Álvarez

Argentina y Suiza protagonizaron un vibrante y sumamente estratégico duelo en el Estadio Kansas City por la llave de cuartos de final correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La escuadra Albiceleste accedió a esta disputada instancia tras consumar una remontada épica por 3-2 sobre Egipto en octavos, mientras que el combativo conjunto helvético llegó tras derrotar heroicamente a Colombia en penales tras igualar sin anotaciones.

Presión y dramatismo al por mayor

El riguroso planteamiento táctico inicial mostró a una Argentina sumamente agresiva bajo su ofensivo esquema 4-1-3-2. La justa recompensa llegó temprano, exactamente al minuto 9, cuando Alexis Mac Allister aprovechó una flagrante desatención defensiva y conectó un imperial remate de cabeza que batió las manos de Gregor Kobel para establecer el 1-0. Suiza intentó equilibrar la media cancha mediante Granit Xhaka, pero la sólida defensa de Cuti Romero anuló los tímidos embates.

En la parte complementaria, el director técnico helvético arriesgó adelantando sus líneas de presión, obligando a replegarse en bloque bajo a los sudamericanos. La constancia suiza cobró factura en el minuto 66, momento exacto en que Dan Ndoye capitalizó con maestría una gran transición colectiva y firmó el sorpresivo 1-1. Con la paridad plasmada en el luminoso, el encuentro cobró un ritmo frenético con ambas selecciones buscando la portería rival.

La dramática expulsión de Breel Embolo al minuto 71 por doble amonestación tras simular una falta dentro del área condicionó por completo el tramo final. Lionel Scaloni buscó frescura inmediata enviando al terreno de juego a Nicolás González, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez. No obstante, el ordenado bloque defensivo liderado por Manuel Akanji resistió estoicamente la intensa presión comandada por Lionel Messi, arrastrando la paridad reglamentaria.

Álvarez y Martínez definen el destino

Durante la prórroga, Argentina volcó todo su potencial ofensivo con los ingresos de Thiago Almada y José Manuel López para romper el cerrojo. Al minuto 111, Julián Álvarez frotó la lámpara con una genialidad descomunal: el atacante controló en tres cuartos, quitó de encima la pegajosa marca de dos zagueros en una baldosa con soberbia técnica individual y sacó un zapatazo cruzado inapelable que desató la locura argentina.

Suiza quemó sus naves mandando desesperadamente a Rubén Vargas al ataque, pero el severo desgaste físico cobró factura definitiva frente al sólido muro de Nicolás Otamendi. En la última jugada de esta batalla, al minuto 120, Lautaro Martínez robó un balón y culminó un fulminante contragolpe cruzando su disparo ante Kobel para decretar el definitivo 3-1, sellando el anhelado boleto a semifinales.