Mundial 2026: Arranca el show previo a la inauguración de la Copa del Mundo, desde México

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Labubus mundialistas reciben a J Balvin

Labubus mundialistas reciben a J Balvin, quien llega para cantar “Qué calor” y “Una A La Vez" con Ryan Castro, así como su éxito "I Like It", entre colores que hacen honor a todas la banderas del mundo, pero sobre todo, el sabor latino que lo caracteriza.