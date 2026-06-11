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Mundial 2026

Mundial 2026: Arranca el show previo a la inauguración de la Copa del Mundo, desde México

Te presentamos los detalles, minuto a minuto, de este gran espectáculo.

Emilio Barrientos, El Siglo de Durango.

Emilio Barrientos, El Siglo de Durango.

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Previo al gran arranque de la gran fiesta del futbol, el Mundial 2026, varios artistas hacen presencia con un show preparado desde el estadio Ciudad de México.

11:50 AM 11 jun 2026

Entra Shakira con “Dai Dai”

El momento más esperado del espectáculo de apertura en México, llega Shakira cantando “Dai Dai” junto al cantante nigeriano Burna Boy. Ambos conquistaron el Estadio Azteca con un show repleto de bailarines. Mientras gritan “Let's Go”, el show concluye para dar inicio el primer partido.

11:47 AM 11 jun 2026

Labubus mundialistas reciben a J Balvin

Labubus mundialistas reciben a J Balvin, quien llega para cantar “Qué calor” y “Una A La Vez" con Ryan Castro, así como su éxito "I Like It", entre colores que hacen honor a todas la banderas del mundo, pero sobre todo, el sabor latino que lo caracteriza.

11:46 AM 11 jun 2026

Llegan Ángeles Azules y Belinda

Los Ángeles Azules y Belinda se reencuentran en la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, con el sencillo “Por ella”, la canción que crearon para este espectáculo en abril pasado.

11:44 AM 11 jun 2026

Suena "Partidazo"

Danny Ocean sustituye a Maná con su tema “Partidazo”, como un guiño al próximo juego entre México y Sudáfrica. El artista sale acompañado de bailarinas con trajes típicos.

11:42 AM 11 jun 2026

Abre grupo Maná

Llega al escenario Azteca el grupo Maná para interpretar “Oye mi amor”.

11:39 AM 11 jun 2026

Inicia el show previo a la inauguración del Mundial 2026

Al estilo Azteca, con simbologías Aztecas, aparece en la apertura Lila Downs“Nuestros ancestros y rituales, el futbol une generaciones, el futbol nos une a todos, bienvenido al Mundial FIFA 2026”, dijo la cantante mexicana.

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