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Mundial 2026

Mundial 2026: ¡Arrancan ya! Vive el MINUTO A MINUTO de la Final España vs Argentina

Los hombres de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se ven las caras en suelo neoyorquino.

Mundial 2026: ¡Arrancan ya! Vive el MINUTO A MINUTO de la Final España vs Argentina

Mundial 2026: ¡Arrancan ya! Vive el MINUTO A MINUTO de la Final España vs Argentina

EMILIO BARRIENTOS
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Este partido definirá al Campeón del Mundo por los próximos cuatro años y España y Argentina están dispuestos a dar el todo por el todo.

02:26 PM 19 jul 2026

MIN 51'

TARJETA AMARILLA

El referee amonesta a Leandro Paredes tras empujar a Dani Olmo.

02:24 PM 19 jul 2026

MIN 47'

ATAQUE ESPAÑOL

Alex Baena realiza un derechazo que 'Dibu' Martínez ataja sin problema.

02:23 PM 19 jul 2026

MIN 46'

CAMBIO DE ARGENTINA

Entra: Leando Paredes
Sale: Nico González

Lionel Scaloni realiza su segundo cambio

02:18 PM 19 jul 2026

MIN 46'

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Después del show del medio tiempo, España y Argentina regresan a la cancha para ver si alguno puede romper el 0 en 45 minutos.

01:52 PM 19 jul 2026

MIN 49'

MEDIO TIEMPO

El central concluye la primera parte del España vs Argentina

Estadísticas al momento

Posesión: ESP 65% - 35% ARG
Remates a puerta: ESP 2 - 0 ARG
Tiros de esquina: ESP 2 - 0 ARG

01:50 PM 19 jul 2026

MIN 44'

CAMBIO DE ARGENTINA

Sale: Lisando Martínez
Entra: Nicolás Otamendi

El defensa argentino sale debido a una molestia muscular.

01:46 PM 19 jul 2026

MIN 40'

TARJETA AMARILLA

Lisando Martínez es amonestado después de cortar el inicio de un posible contragolpe español.

01:45 PM 19 jul 2026

MIN 37'

JUGADA DE PELIGRO

Mikel Oyarzabal logra su primer tiro al arco de 'Dibu' pero el argentino se recuesta bien sobre su costado izquierdo y asegura el Trionda.

01:36 PM 19 jul 2026

MIN 35'

Un partido a tope. El árbitro deja correr demasiado el balón siendo que ambas selecciones disputan siempre el balón. 

Hasta el momento hay 14 faltas (6 España y 8 Argentina), y ninguna tarjeta amarilla o roja.

01:23 PM 19 jul 2026

MIN 24'

PAUSA DE HIDRATACIÓN

Estadísticas al momento

Posesión: ESP 62% - 38% ARG
Remates a puerta: ESP 1 - 0 ARG
Tiros de esquina: ESP 2 - 0 ARG

01:14 PM 19 jul 2026

MIN 14'

Argentina comenzó haciendo presión alta a los españoles y juega bastante físico cuando no tienen la pelota.

01:06 PM 19 jul 2026

MIN 4'

ATAQUE ESPAÑOL

Tras una gran combinación entre Olmo y Yamal, el 19 de España dispara sin fuerza y el balón queda en las manos del arquero Martínez.

12:58 PM 19 jul 2026

MIN 1'

INICIA EL PARTIDO

Argentina tiene el saque inicial y comienza a rodar el Trionda en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

12:57 PM 19 jul 2026

Alineación Argentina

12:56 PM 19 jul 2026

Alineación España

Escrito en: Mundial 2026 minuto a minuto España en vivo Argentina position:, width:, display:, font-size:

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