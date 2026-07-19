Mundial 2026: ¡Arrancan ya! Vive el MINUTO A MINUTO de la Final España vs Argentina
Este partido definirá al Campeón del Mundo por los próximos cuatro años y España y Argentina están dispuestos a dar el todo por el todo.
MIN 51'
TARJETA AMARILLA
El referee amonesta a Leandro Paredes tras empujar a Dani Olmo.
MIN 47'
ATAQUE ESPAÑOL
Alex Baena realiza un derechazo que 'Dibu' Martínez ataja sin problema.
MIN 46'
CAMBIO DE ARGENTINA
Entra: Leando Paredes
Sale: Nico González
Lionel Scaloni realiza su segundo cambio
MIN 46'
INICIA EL SEGUNDO TIEMPO
Después del show del medio tiempo, España y Argentina regresan a la cancha para ver si alguno puede romper el 0 en 45 minutos.
MIN 49'
MEDIO TIEMPO
El central concluye la primera parte del España vs Argentina
Estadísticas al momento
Posesión: ESP 65% - 35% ARG
Remates a puerta: ESP 2 - 0 ARG
Tiros de esquina: ESP 2 - 0 ARG
MIN 44'
CAMBIO DE ARGENTINA
Sale: Lisando Martínez
Entra: Nicolás Otamendi
El defensa argentino sale debido a una molestia muscular.
MIN 40'
TARJETA AMARILLA
Lisando Martínez es amonestado después de cortar el inicio de un posible contragolpe español.
MIN 37'
JUGADA DE PELIGRO
Mikel Oyarzabal logra su primer tiro al arco de 'Dibu' pero el argentino se recuesta bien sobre su costado izquierdo y asegura el Trionda.
MIN 35'
Un partido a tope. El árbitro deja correr demasiado el balón siendo que ambas selecciones disputan siempre el balón.
Hasta el momento hay 14 faltas (6 España y 8 Argentina), y ninguna tarjeta amarilla o roja.
MIN 24'
PAUSA DE HIDRATACIÓN
Estadísticas al momento
Posesión: ESP 62% - 38% ARG
Remates a puerta: ESP 1 - 0 ARG
Tiros de esquina: ESP 2 - 0 ARG
MIN 14'
Argentina comenzó haciendo presión alta a los españoles y juega bastante físico cuando no tienen la pelota.
MIN 4'
ATAQUE ESPAÑOL
Tras una gran combinación entre Olmo y Yamal, el 19 de España dispara sin fuerza y el balón queda en las manos del arquero Martínez.
MIN 1'
INICIA EL PARTIDO
Argentina tiene el saque inicial y comienza a rodar el Trionda en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.