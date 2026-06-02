Mundial 2026: así les está yendo a los rivales de la Selección Mexicana

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, varias selecciones afinan detalles en sus últimos compromisos amistosos.

Y obviamente los ojos hoy por hoy están puestos sobre República Checa, Sudáfrica y Corea del Sur, equipos que pelearán contra la Selección Mexicana en este junio y que a lo largo de su preparación han mostrado sensaciones distintas en sus encuentros recientes.

Los 'Bafana Bafana' con dudas

Por su parte, Sudáfrica dejó sensaciones mixtas tras empatar frente a Nicaragua en su más reciente amistoso. Si bien no logró quedarse con la victoria, el equipo africano mostró capacidad de reacción y momentos de buen futbol, especialmente en ataque.

El conjunto sudafricano evidenció intensidad y dinamismo en 3/4 de campo, aunque también dejó ver la falta de definición, fallas en la defensa y en el control del partido. El empate refleja que el equipo aún está en proceso de ajuste, pero también que tiene herramientas para competir. De cara al Mundial, será clave que logren mayor consistencia si quieren trascender en el torneo.

Los Guerreros Taegeuk

En contraste, Corea del Sur tuvo una actuación contundente al golear (5-0) a Trinidad y Tobago, mostrando una versión ofensiva muy efectiva y un ritmo que superó ampliamente a su rival. El equipo asiático logró generar múltiples oportunidades y fue certero de cara al arco , lo que representa un impulso anímico importante.

Sin embargo, no todo es positivo, ya que la selección también enfrenta la sensible baja de Cho Yu-min, defensa central que afecta directamente el funcionamiento de su once inicial. Corea del Sur aún tiene un último amistoso ante El Salvador el 3 de junio, donde buscará mantener el buen nivel mostrado y ajustar piezas de cara a su debut.

Chequia con buenas sensaciones

La selección de República Checa ha mostrado un rendimiento sólido en sus partidos de preparación, destacando por su orden táctico y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo.

En su duelo más reciente ante Kosovo, el equipo europeo logró imponer condiciones durante varios lapsos, reflejando una estructura bien trabajada y variantes ofensivas interesantes.

Más allá del resultado, el conjunto checo sigue afinando detalles, especialmente en la contundencia frente al arco y en la consolidación de su once titular. Aun así, las sensaciones son positivas y el equipo luce competitivo. Antes de su debut mundialista, enfrentará a Guatemala el 4 de junio, en lo que será su último examen previo al torneo.