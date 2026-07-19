Mundial 2026: ¡Así saldrán! Estas son las alineaciones para la final entre España vs Argentina

España y Argentina dieron a conocer los once jugadores que comenzarán la Final de la Copa del Mundo 2026, encuentro que definirá al campeón este domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey.

Los dos entrenadores recurrieron a sus principales figuras para el compromiso más importante del torneo. Lionel Scaloni mantiene la base que condujo a la Albiceleste hasta la defensa del título, mientras Luis de la Fuente apuesta por el cuadro que le permitió a España superar a Francia en las semifinales.

Messi encabeza el ataque de Argentina

Argentina comenzará con Emiliano “Dibu” Martínez en la portería. La línea defensiva estará formada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo aparecerán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, tres futbolistas que han sido fundamentales para mantener el equilibrio y la intensidad del conjunto sudamericano durante el campeonato.

Nicolás González acompañará en el frente de ataque a Lionel Messi y Julián Álvarez. Con su presencia desde el inicio, Messi disputará la tercera Final mundialista de su trayectoria, después de haber participado en los encuentros definitivos de Brasil 2014 y Catar 2022.

Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Sorpresas de España

España también presentó un equipo con sus principales referentes, aunque la ausencia de Pedri entre los titulares representa una de las decisiones más llamativas. El mediocampista, que comenzó el torneo como una pieza habitual, volverá a iniciar desde el banquillo.

Unai Simón será el guardameta, protegido por una defensa compuesta por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. Rodri será el encargado de organizar el juego desde el mediocampo, acompañado por Fabián Ruiz y Álex Baena.

En la zona ofensiva, Dani Olmo buscará conectar con Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. La velocidad del juvenil español por una de las bandas aparece como una de las principales armas para intentar romper la estructura defensiva argentina.

Alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Álex Baena; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Dos equipos de gala por el campeonato mundial

El enfrentamiento reunirá a la vigente campeona del mundo y a una selección española que buscará levantar su segundo título después del conseguido en Sudáfrica 2010. Argentina, por su parte, intentará convertirse en bicampeona y sumar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

El duelo también ofrecerá uno de los enfrentamientos generacionales más atractivos: Lionel Messi, referente histórico de la Albiceleste, contra Lamine Yamal, una de las figuras emergentes del futbol internacional.

Con los dos cuadros confirmados, España y Argentina quedaron listas para disputar el último partido del Mundial 2026 y definir al nuevo campeón del planeta.