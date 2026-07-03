Mundial 2026: ¡Avanza Colombia! Los cafeteros eliminaron 1-0 a Ghana

La selección de Colombia aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por 1-0 a Ghana en un intenso encuentro disputado en Kansas City. Con una actuación sólida y un gol tempranero que terminó marcando la diferencia, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se convirtió en el último clasificado a la siguiente ronda del torneo.

Jhon Arias marcó la diferencia

El único gol del partido llegó muy temprano, al minuto 14', Jhon Arias aprovechó una jugada por el sector ofensivo para definir con precisión y vencer al guardameta ghanés, anotación que terminó siendo suficiente para inclinar la balanza a favor del representativo sudamericano.

Después de abrir el marcador, Colombia tomó el control de la posesión durante varios momentos del primer tiempo, intentando ampliar la diferencia mediante el juego por las bandas y la movilidad de sus atacantes. Sin embargo, la defensa africana logró contener el resto de los intentos y mantuvo el partido abierto hasta el silbatazo final.

Ghana luchó hasta el final

El conjunto africano no dejó de insistir en busca del empate, con un planteamiento físico y mucha presión en el mediocampo, Ghana trató de aprovechar cualquier error colombiano para generar peligro, aunque encontró a una zaga bien organizada que respondió cuando fue exigida.

El conjunto africano tuvo algunos acercamientos importantes, especialmente mediante disparos de media distancia y jugadas a balón parado, pero les faltó claridad en los metros finales para vencer al arquero colombiano. A pesar de la derrota, el equipo africano dejó una imagen competitiva durante su participación en el certamen.

Colombia ya piensa en los octavos

Además del triunfo, Colombia recibió una noticia poco favorable con la lesión del delantero Jhon Durán, quien tuvo que abandonar el terreno de juego y encendió las alarmas de cara al siguiente compromiso del Mundial. Su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico en las próximas horas.

Pese a ello, el conjunto cafetero consiguió el objetivo principal, avanzar a los octavos de final, instancia en la que ahora se enfrentará a Suiza, que previamente dejó en el camino a Argelia. El duelo promete ser uno de los más equilibrados de la siguiente ronda, con dos selecciones que han destacado por su orden táctico y solidez defensiva.