Mundial 2026: Bélgica rescata un amargo empate ante el ordenado Egipto con autogol en Seattle

Bélgica y Egipto debutaron oficialmente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dentro de la jornada inaugural del Grupo G, un compromiso escenificado en el Seattle Stadium. El potente combinado europeo llegó a Norteamérica tras comandar con absoluta autoridad su eliminatoria clasificatoria sumando 18 puntos, mientras que los Faraones arribaron motivados a su cuarta cita histórica buscando consolidar un bloque táctico sumamente competitivo.

Primer Tiempo

El silbatazo inicial del colegiado desató una intensa batalla táctica en la mitad de la cancha. La fricción física quedó en evidencia de forma muy rápida; el mediocampista egipcio Marwan Attia fue amonestado al minuto 12' debido a una fuerte entrada, e inmediatamente el carrilero belga Timothy Castagne recibió la tarjeta amarilla al minuto 13' intentando frenar un contragolpe.

La sorpresa estalló al minuto 19' cuando el volante Emam Ashour aprovechó un grave descuido defensivo para batir de pierna derecha a Thibaut Courtois, adelantando a los africanos. A partir de ahí, Egipto replegó líneas con éxito anulando los embates de Doku, aunque esa fuerte resistencia le costó una nueva amonestación al lateral Ahmed Fatouh en el minuto 33'.

Segundo Tiempo

En la segunda mitad, el estratega Rudi Garcia ajustó sus piezas al minuto 55' introduciendo a Nicolas Raskin y Maxim De Cuyper. Las modificaciones tácticas rindieron frutos al minuto 65', justo con el ingreso de Romelu Lukaku; la presión belga provocó que el defensor Mohamed Hany anotara un infortunado autogol de cabeza, equilibrando el electrónico con el definitivo 1-1.

Tras la igualdad, Egipto modificó su esquema metiendo a Ramy Rabia por Ashour al 70', y posteriormente a Zizo y Hamza Abdelkarim en sustitución de Ziko y la estrella Mohamed Salah al 75'. El tramo final se tornó ríspido, registrándose la amonestación de De Cuyper al minuto 74 ante el cansancio y la intensidad mostrada por ambos planteles.

Kevin De Bruyne lideró con solvencia la generación belga, mientras que Emam Ashour fue el jugador más determinante por Egipto gracias a su anotación histórica. Tras repartir unidades, en la próxima fecha de este equilibrado Grupo G, Bélgica se medirá contra Nueva Zelanda, en tanto que Egipto buscará el triunfo definitivo enfrentando a la escuadra de Irán.