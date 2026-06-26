Mundial 2026: Cabo Verde iguala sin goles ante Arabia Saudí y clasifica a octavos de final

El Houston Stadium albergó el empate 0-0 entre Cabo Verde y Arabia Saudí por la jornada tres del Grupo H del Mundial 2026. Los Tiburones Azules llegaron invictos tras igualar heroicamente ante España y Uruguay. En contraste, los pupilos de Georgios Donis arribaron con extrema urgencia matemática, arrastrando apenas un punto debido a su dolorosa goleada sufrida frente a la Furia Roja.

Primer Tiempo

Bajo el arbitraje de François Letexier, el encuentro comenzó con excesiva fricción en la mitad de la cancha. Al minuto 4, el carrilero Saud Abdulhamid vio la amarilla por derribar con dureza a Ryan Mendes. Cabo Verde contestó con similar vehemencia defensiva, costándole la amonestación temprana al lateral Wagner Pina al minuto 8 tras cortar un avance prometedor.

La escuadra saudí controló la posesión mediante Mohamed Kanno, pero sin generar verdadero peligro en el área de Vozinha. La planificación táctica de los Halcones Verdes sufrió un duro golpe al minuto 32, cuando una lesión muscular forzó la salida del central Hassan Altambakti, obligando el ingreso emergente de Ali Lajami para recomponer la zaga.

Segundo Tiempo

En la segunda mitad, el técnico Bubista movió sus piezas al minuto 60 enviando al campo a Nuno da Costa y Hélio Varela. La apuesta africana revitalizó las transiciones ofensivas. Varela causó estragos por la banda e indujo la tarjeta amarilla de Nasser Al-Dawsari al minuto 66, frenando con infracción un contragolpe orquestado por Jamiro Monteiro.

Los minutos de cierre vieron una desesperada ofensiva saudí que incluyó el ingreso de Al-Hamdan. Sin embargo, la muralla defensiva liderada por Roberto Lopes rechazó cada embate aéreo. La frustración asiática quedó en evidencia con la amonestación de Firas Al-Buraikan al 90+2, sellando un trámite espeso que dejó el marcador inalterado hasta el silbatazo final.

El guardameta Vozinha fue el baluarte caboverdiano brindando total seguridad, mientras que Mohamed Kanno destacó en el bando saudí dictando los tiempos del mediocampo. Con este resultado histórico, Cabo Verde clasifica milagrosamente como segundo del Grupo H a los octavos de final, donde chocará contra la Argentina de Lionel Messi. En cambio, Arabia Saudí consuma su eliminación definitiva de la cita mundialista regresando a casa de forma prematura.