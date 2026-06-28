Mundial 2026: Canadá lo gana al final del tiempo regular por la mínima ante Sudáfrica

Canadá tuvo que esperar hasta los últimos instantes del encuentro para conseguir su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección de la Hoja de Maple derrotó 1-0 a Sudáfrica en el primer compromiso de los dieciseisavos de final gracias a un gol agónico de Stephen Eustáquio, quien apareció cuando el tiempo reglamentario estaba por llegar a su fin para evitar que el partido se extendiera a tiempos extra.

En un duelo disputado en Los Ángeles, ambas selecciones protagonizaron un encuentro intenso y de pocas oportunidades claras, donde las defensas lograron imponerse durante gran parte de los 90 minutos hasta que llegó el invitado especial.

Un partido cerrado de principio a fin

Desde el silbatazo inicial, Canadá tomó la iniciativa con mayor posesión del balón e intentó imponer condiciones en territorio sudafricano. A través de jugadas a balón parado y aproximaciones por las bandas, los dirigidos por Jesse Marsch generaron las ocasiones más peligrosas, aunque sin encontrar la contundencia necesaria para abrir el marcador.

Sudáfrica, por su parte, apostó por un planteamiento ordenado en defensa y buscó sorprender mediante rápidos contragolpes . La escuadra africana logró contener durante buena parte del encuentro los intentos canadienses e incluso tuvo algunos acercamientos que pusieron a trabajar a la zaga norteamericana, manteniendo el empate sin goles durante prácticamente todo el partido.

Eustáquio apareció cuando más se necesitaba

Cuando todo indicaba que el primer encuentro de la fase eliminatoria se definiría en tiempos extra , apareció el capitán canadiense Stephen Eustáquio para cambiar la historia.

En los minutos finales, el mediocampista aprovechó un balón rechazado en los linderos del área y conectó un potente disparo que terminó venciendo al guardameta sudafricano. El gol desató la celebración de jugadores y aficionados, pues significó el 1-0 definitivo y la clasificación directa a la siguiente ronda sin necesidad de disputar el alargue.

El tanto también representó un momento histórico para el futbol canadiense, que continúa firmando una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo.

Ahora espera rival en los octavos de final

Con esta victoria, Canadá se convirtió en la primera selección clasificada a los octavos de final dentro de la nueva fase eliminatoria del Mundial 2026.

El conjunto de la Concacaf ahora espera al vencedor del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, encuentro que definirá a su próximo rival en la búsqueda por mantenerse con vida en el torneo.

La Copa del Mundo continúa ofreciendo emociones desde el inicio de las rondas de eliminación directa, donde un solo detalle puede marcar la diferencia entre seguir soñando con el título o regresar a casa.