Mundial 2026: CEM emite guía para el uso correcto de marcas durante el torneo

Para evitar que restaurantes, bares, hoteles y comercios infrinjan derechos de propiedad intelectual y reglas para transmitir partidos y promocionar actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Consejo Empresarial Mexicano (CEM) emitió una guía práctica sobre el uso correcto de marcas, transmisiones y promociones relacionadas con el torneo.

El presidente del CEM Durango, Mauricio Holguín Herrera, explicó que diversos establecimientos sí podrán transmitir los partidos como parte de su operación habitual, siempre y cuando no promuevan dichas transmisiones como eventos oficiales vinculados a la FIFA.

Destacó que la guía señala que los negocios pueden proyectar los encuentros dentro de su servicio normal; sin embargo, deberán revisar con cuidado situaciones como el cobro de accesos específicos para ver los partidos, la organización de eventos masivos, la instalación de pantallas gigantes o la realización de promociones comerciales asociadas directamente al Mundial, ya que en estos casos podrían requerirse autorizaciones especiales.

Uno de los puntos centrales a conocer es el uso de marcas registradas. El protocolo recuerda que nombres, logotipos, mascotas, trofeos e identidad gráfica oficial de la Copa Mundial FIFA 2026™ están protegidos por derechos de propiedad intelectual, por lo que no pueden utilizarse con fines comerciales sin autorización.

En este sentido, el organismo recomendó evitar expresiones que sugieran una relación oficial con la FIFA o con el torneo, así como el uso de material gráfico protegido. Como alternativa, se sugirió emplear mensajes genéricos relacionados con el futbol y las transmisiones deportivas sin hacer referencia a patrocinios o vínculos oficiales.

Holguín indicó que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en procedimientos administrativos, reclamaciones por uso indebido de marcas registradas y otras sanciones previstas por la legislación aplicable, que derivarían en multas importantes.

Finalmente, señaló que la intención de la guía es que los establecimientos puedan aprovechar las oportunidades económicas que traerá el Mundial de 2026 con claridad sobre las reglas que regulan la transmisión de partidos y el uso de elementos asociados al torneo.