Mundial 2026: César Arturo Ramos ya no arbitraría partidos en la Copa del Mundo

La participación del árbitro mexicano César Arturo Ramos en el Mundial 2026 habría llegado a su fin. Luego de dirigir dos encuentros como juez central durante el torneo, todo apunta a que el silbante no volverá a recibir una designación por parte de la FIFA para los partidos restantes de la competencia .

¿Cuántas participaciones tuvo?

Durante la presente Copa del Mundo, César Arturo Ramos fue designado como árbitro principal en dos encuentros. Su primera aparición se dio en la fase de grupos, cuando dirigió el compromiso entre Irán y Nueva Zelanda, mientras que posteriormente volvió a tener actividad en la ronda de los dieciseisavos de final.

Además de sus actuaciones como árbitro central, el mexicano también integró el grupo de oficiales que participó en otras designaciones dentro del torneo , manteniéndose como uno de los representantes de la Concacaf en la máxima competencia del futbol internacional.

Si bien no estuvo envuelto en polémicas de gran magnitud durante sus actuaciones, la Comisión de Árbitros de la FIFA suele reducir progresivamente el número de silbantes conforme avanza el campeonato, privilegiando a quienes serán considerados para los encuentros de mayor relevancia.

Se despide antes de las semifinales

Con la definición de los cuatro mejores equipos del Mundial 2026, la FIFA también realizó un nuevo ajuste en la lista de árbitros disponibles para las últimas instancias del torneo . De acuerdo con los reportes, César Arturo Ramos no figura entre los candidatos para dirigir las semifinales, el partido por el tercer lugar o la gran final.

Su salida marca el cierre de una nueva participación mundialista, luego de la destacada actuación que tuvo en Qatar 2022, consolidándose en aquel momento como uno de los jueces de mayor confianza para la FIFA.

Un referente del arbitraje mexicano

César Arturo Ramos se ha convertido en uno de los árbitros más importantes que ha tenido México durante la última década. Su trayectoria incluye finales de Liga MX, encuentros de la Copa Oro, la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Mundial de Clubes y dos ediciones consecutivas de la Copa del Mundo .

Con el cierre de su actividad en el Mundial 2026 también termina la representación del arbitraje mexicano dentro del torneo. Ahora, la Comisión de Árbitros de la FIFA concentrará las designaciones en un grupo aún más reducido de oficiales que tendrán la responsabilidad de conducir los encuentros más importantes del campeonato.