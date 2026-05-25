Mundial 2026: Claudia Sheinbaum avala que Irán concentre en México por complicaciones en EUA

A tres semanas del arranque del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que México alojará a la Selección de Irán luego de que Estados Unidos rechazó permitir que el equipo pernocte en su territorio. La presidenta explicó que un representante de FIFA acudió al Gobierno mexicano para plantear la situación y solicitar una alternativa logística ante las trabas impuestas por Washington.

Sheinbaum detalló que Estados Unidos no quiere que la delegación iraní permanezca en su país durante el torneo, pese a que los tres partidos de la fase de grupos del equipo asiático se disputarán en Los Ángeles y Seattle. Ante esa negativa, FIFA consultó si México podía recibirlos, y la respuesta fue inmediata: no habría impedimento para que el plantel se concentre en territorio nacional.

¿En qué ciudad se concentrará Irán?

La sede propuesta es Tijuana, en Baja California, una ubicación estratégica por su cercanía con California y la posibilidad de realizar traslados cortos hacia las sedes estadounidenses. Irán había considerado inicialmente instalarse en Arizona, pero las dificultades para obtener visados y las tensiones geopolíticas hicieron inviable ese plan.

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El Gobierno mexicano, a través de la responsable del Mundial, Gabriela Cuevas, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, trabaja con FIFA para definir la logística: hospedaje, rutas aéreas, cruces fronterizos y condiciones de seguridad. Sheinbaum insistió en que México no tiene motivo para negar la estancia del equipo y que el país está preparado para recibirlo sin contratiempos.

Solución ante el problema diplomático

La Federación Iraní de Futbol ya había manifestado su intención de mover su base a México para evitar riesgos migratorios y garantizar que toda la delegación pudiera participar sin restricciones. El cambio fue avalado por FIFA entre el 23 y 24 de mayo, consolidando a Tijuana como el nuevo centro de operaciones del equipo.

Desde esa ciudad fronteriza, Irán viajará únicamente para disputar sus partidos y regresará a su campamento en México, una solución intermedia que evita un conflicto mayor y asegura su presencia en la Copa del Mundo.

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