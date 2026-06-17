Mundial 2026: Colombia brilla con autoridad en su estreno y derrota 3-1 a Uzbekistán en México

En el Estadio Ciudad de México, Colombia y Uzbekistán debutaron por la jornada uno del Grupo K del Mundial 2026.Los cafeteros regresaron tras ocho años con triunfos preparatorios ante Costa Rica y Jordania, mientras que los asiáticos hicieron su estreno histórico en el certamen, dirigidos por Fabio Cannavaro y golpeados por caídas previas ante Canadá y Países Bajos.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró una intensa disputa física en la mitad de la cancha. Apenas al minuto 7, Johan Mojica recibió una temprana tarjeta amarilla por una fuerte infracción, reflejando el intenso nerviosismo colombiano. Uzbekistán se plantó con un rígido esquema táctico 3-4-3 que cerró eficazmente las vías de progresión de James Rodríguez.

La fricción continuó y el central uzbeko Abdukodir Khusanov fue amonestado al 34' por juego brusco. Cuando el bloque defensivo asiático parecía impenetrable, Colombia rompió el cero al minuto 40'. El lateral Daniel Muñoz aprovechó un balón suelto en el área chica y la punteó con gran determinación frente al arco, superando a Yusupov para decretar el 0-1.

Segundo Tiempo

Para el complemento, Cannavaro movió sus fichas introduciendo a Khamdamov y Sayfiev buscando dinamismo. La apuesta dio frutos al minuto 60, cuando Abbosbek Fayzullaev firmó el ansiado empate con un potente remate cruzado ratificado por el VAR. Sin embargo, la alegría duró poco; al 65', Luis Díaz apareció en velocidad para devolverle la ventaja a Colombia con el 1-2.

Néstor Lorenzo refrescó su esquema replegando sus líneas defensivas y dando entrada a Jaminton Campaz en reemplazo de James Rodríguez. Los cambios sofocaron eficazmente la presión uzbeka en el mediocampo durante el tramo final. Ya en la agonía del descuento, al 90+9', el propio Campaz liquidó las acciones sellando el definitivo 1-3 tras un letal contragolpe.

Los futbolistas más destacados fueron Fayzullaev por su desequilibrio ofensivo y Luis Díaz por su contundencia en ataque. Tras este triunfo, Colombia lidera provisionalmente el sector gracias al previo empate 1-1 entre Portugal y RD Congo. En la siguiente jornada, Uzbekistán buscará redimirse ante los africanos, mientras que los sudamericanos chocarán contra el combinado luso.