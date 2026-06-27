Mundial 2026: Colombia empata con Portugal en Miami y asegura el liderato del Grupo K

Colombia y Portugal empataron sin goles en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial 2026. La escuadra de Néstor Lorenzo llegó clasificada tras vencer a Uzbekistán y Congo, mientras que el combinado luso buscaba certificar su liderato tras cosechar cuatro unidades en sus dos complejas presentaciones previas del certamen.

Primer Tiempo

El inicio mostró un ajedrez táctico cerrado bajo la estricta conducción del árbitro Alireza Faghani. Con un planteamiento 4-1-2-3, la Tricolor buscó lastimar por la banda izquierda mediante la velocidad de Luis Díaz frente a João Cancelo, mientras James Rodríguez intentaba distribuir la posesión, encontrando la férrea resistencia del talentoso mediocentro Vitinha en la zona medular de la cancha.

La acción más polémica llegó al minuto 30' con una revisión en el VAR por supuesta mano de Davinson Sánchez dentro del área, desestimada tras instantes dramáticos. Portugal reaccionó rápido cerca del descanso, cuando Bruno Fernandes asistió magistralmente a Cristiano Ronaldo, cuyo remate cruzado fue bloqueado providencialmente por el zaguero Jhon Lucumí para salvar el pórtico de su escuadra.

Segundo Tiempo

En el complemento llegaron las variantes estratégicas desde los banquillos. Roberto Martínez ingresó a João Neves y Diogo Dalot buscando dinamismo, mientras que Lorenzo dio paso a Richard Ríos y Luis Suárez al minuto 59'. El ritmo creció notablemente con la entrada de Rafael Leão, pero el guardameta Camilo Vargas mantuvo la absoluta seguridad bajo los tres palos colombianos.

La gran polémica del partido ocurrió de forma dramática al minuto 90+2 de adición. Tras un pase quirúrgico de Juan Fernando Quintero, el extremo Luis Díaz anotó desatando la euforia colombiana; sin embargo, Faghani y el VAR anularon la jugada por un fuera de juego milimétrico de Luis Suárez, dejando el marcador en un definitivo cero por cero.

Luis Díaz fue el mejor colombiano por su desequilibrio constante, mientras que Rúben Dias destacó liderando la resistencia lusa. Con este resultado, Colombia avanza clasificada como líder a los dieciseisavos de final para enfrentar a un mejor tercero, mientras que Portugal clasifica en segundo lugar y chocará contra el exigente sublíder del Grupo L del certamen mundialista.