Mundial 2026: Colombia vence por la mínima a RD Congo y sella su boleto a la siguiente ronda

Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentaron hoy en el imponente Estadio Guadalajara por la segunda jornada correspondiente al Grupo K del Mundial 2026. La vibrante escuadra sudamericana de Néstor Lorenzo llegó líder tras vencer 3-1 a Uzbekistán con solvencia, mientras que los africanos de Sébastien Desabre arribaron muy motivados tras un histórico empate 1-1 contra Portugal en su debut.

Primer Tiempo

Desde el inicio, el combinado africano plantó un férreo y ordenado esquema táctico con cinco defensores corpulentos bien capitaneados por Chancel Mbemba. Colombia controló la posesión absoluta del balón mediante la distribución inteligente de James Rodríguez y la explosividad vertical de Jhon Arias, pero careció de la claridad necesaria para romper el denso bloque bajo de su rival.

La fricción aumentó bajo una persistente lluvia mexicana que complicó el traslado rápido del esférico en el mediocampo. Al cierre de la etapa inicial, Daniel Muñoz anotó de cabeza tras un rebote corto, pero el asistente de línea invalidó la acción por fuera de juego. El arquero Lionel Mpasi fue la gran figura congoleña con atajadas providenciales extraordinarias.

Segundo Tiempo

En el complemento, los oportunos ingresos de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba revolucionaron la ofensiva cafetera por completo. Al minuto 75, Quintero filtró un pase quirúrgico al área chica y, tras una serie de rebotes defensivos, el lateral Muñoz apareció con determinación para clavar el definitivo 1-0 que rompió el partido.

El tramo final tuvo dramatismo puro con la intervención del VAR y la frustración de Luis Díaz, a quien le anularon dos goles consecutivos. Primero al 78', mediante una genial vaselina sobre Mpasi invalidada por falta previa, y al 80', tras otra excelente definición desactivada en la cabina por un milimétrico fuera de juego.

Daniel Muñoz y Lionel Mpasi fueron elegidos justificadamente como los mejores jugadores de sus escuadras por su despliegue. Gracias a este ajustado triunfo, Colombia asegura matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final y definirá el liderato ante Portugal, mientras que RD del Congo buscará su boleto frente a Uzbekistán.