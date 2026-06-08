Mundial 2026: ¿Cómo 'stylear' un jersey para los partidos? Aquí te contamos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de aficionados alrededor del mundo están preparando no solo sus pronósticos y calendarios de partidos, sino también los outfits que utilizarán para apoyar a sus selecciones favoritas.

Aunque la camiseta oficial sigue siendo la protagonista de cualquier look futbolero, cada vez son más las personas que buscan formas creativas de combinar su jersey para lograr un estilo cómodo, moderno y acorde a las tendencias actuales.

Lejos quedaron los días en que una camiseta de futbol únicamente se utilizaba para ir al estadio o jugar una cascarita.

El jersey oversized sigue siendo tendencia

Una de las formas más populares de utilizar una camiseta de futbol es apostando por el estilo oversized. Los jerseys ligeramente más amplios permiten crear combinaciones relajadas y cómodas, ideales para largas jornadas viendo partidos, caminando por zonas mundialistas o disfrutando de eventos relacionados con la Copa del Mundo.

Este tipo de prendas pueden combinarse con pantalones rectos y jeans de corte amplio para lograr un look casual que mantiene el protagonismo en los colores y escudos de la selección.

Y en el caso de las mujeres, es común que de la parte de la cintura, se ajuste para tener un look diferente sin perder el corte oversized en la parte del torso y mangas.

Jeans o falda, los compañeros perfectos

Si existe una combinación que prácticamente nunca falla es la del jersey con mezclilla. Los jeans continúan siendo una de las opciones favoritas por su versatilidad y porque permiten adaptar el outfit a diferentes situaciones.

Para quienes buscan una imagen más relajada, los pantalones de mezclilla en tonos claros funcionan perfectamente con camisetas coloridas o diseños llamativos.

Las tendencias actuales también han abierto la puerta a combinaciones más arriesgadas. Muchas aficionadas han comenzado a integrar jerseys deportivos con faldas cortas, midi o incluso plisadas, generando una mezcla interesante entre moda casual y pasión futbolera.

La clave está en mantener un equilibrio visual. Si el jersey tiene muchos detalles o colores llamativos, una falda en tonos neutros puede ayudar a que el conjunto luzca más armonioso.

Accesorios que hacen la diferencia

Un buen outfit no está completo sin los accesorios adecuados. Durante el Mundial 2026, las gorras, lentes de sol, tote bags y tenis cómodos podrían convertirse en los grandes aliados de los aficionados.

Las gorras de equipos con un tono vintage estarán siendo tendencia durante esta temporada, además, también ayudan a protegerse del sol durante los partidos al aire libre. Lo mismo ocurre con los lentes de sol, especialmente en ciudades donde se esperan altas temperaturas.

En cuanto al calzado, la recomendación principal es priorizar la comodidad. Los aficionados que asistan a los estadios o recorran zonas de aficionados pasarán varias horas caminando, por lo que unos tenis cómodos pueden marcar una gran diferencia.

Menos es más

Uno de los errores más comunes al utilizar una camiseta deportiva es saturar el outfit con demasiados elementos relacionados con el mismo equipo o selección . Aunque el entusiasmo mundialista suele ser enorme, los especialistas en moda recomiendan permitir que el jersey sea el punto central del conjunto.

Por ello, una buena estrategia consiste en combinar la camiseta con prendas básicas y colores neutros que permitan destacar el diseño principal. De esta forma, el look luce más equilibrado y elegante sin perder identidad futbolera.

También es importante considerar el clima y la comodidad. Después de todo, el objetivo principal es disfrutar de la experiencia mundialista sin preocuparse por el outfit.

El Mundial también se vive con estilo

La Copa del Mundo 2026 promete convertirse en una de las más grandes y espectaculares de la historia. Además de los partidos, las ceremonias y las actividades para los aficionados, el torneo también será una oportunidad para que miles de personas expresen su pasión por el futbol a través de la moda.

Ya sea con un jersey oversized, una combinación con jeans clásicos o una propuesta más atrevida con faldas y accesorios modernos, lo importante será encontrar un estilo que refleje la personalidad de cada aficionado.

Porque en el Mundial no solo se trata de apoyar a tu selección favorita, también es la oportunidad perfecta para demostrar que la pasión por el futbol y la moda pueden convivir en un mismo outfit.