Mundial 2026: Confirmadas las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos

Las alineaciones oficiales para el crucial enfrentamiento de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra han sido confirmadas totalmente por ambas escuadras. Sin embargo, el arranque programado sufrió un imprevisto retraso de una hora debido a las torrenciales lluvias y la amenaza de tormenta eléctrica en el sur de la capital del país.

El silbatazo inicial en el Estadio Azteca se reprogramó para las 19:00 hora local, luego de que las autoridades ordenaran a los futbolistas regresar a los vestidores justo antes del calentamiento. Bajo este complicado panorama, el seleccionador mexicano Javier Aguirre repetirá el esquema ofensivo con el que buscará romper definitivamente la histórica barrera de la justa mundialista.

¿Quiénes saltarán al campo?

El Tri saltará a la cancha con Raúl Rangel en la portería, resguardado por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. En el mediocampo operarán Érik Lira, el juvenil Gilberto Mora y Luis Romo, mientras que la ofensiva estelar estará comandada por Roberto Alvarado, Julián Quiñones y el experimentado centro delantero Raúl Jiménez.

Por su parte, el estratega alemán Thomas Tuchel definió el once de los Tres Leones apostando por Jordan Pickford bajo los tres postes. La línea defensiva presentará a Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly; Declan Rice y Elliot Anderson cubrirán el eje central, respaldando el ataque de Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Solo uno saldrá con vida del 'Coloso'

México llega con un paso impecable tras vencer dos por cero a Ecuador en la ronda previa y manteniendo su portería imbatida en el certamen mundialista. En el otro extremo, el combinado inglés accedió a esta instancia con dudas tras una complicada victoria por dos a uno ante la República Democrática del Congo, necesitando una remontada tardía liderada por su capitán.

La localía representa una ventaja histórica para el cuadro azteca, que arrastra una racha invicta en este inmueble y registra dos victorias y un empate ante el rival europeo en suelo nacional. El ganador de esta emocionante llave asegurará su boleto a los cuartos de final, en un trascendental duelo totalmente condicionado por el hostil clima de la Ciudad de México.